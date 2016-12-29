Сквер имени Ходоса

В Иркутске появился сквер имени профессора Хаим-Бера Ходоса. Имя известного советского учёного-медика присвоено скверу, расположенному по адресу: ул. Ленина, 20 (рядом с областным гериатрическим центром). Соответствующее постановление подписал мэр областного центра Дмитрий Бердников.

Хаим-Бер Гершонович Ходос – невропатолог, профессор, автор многократно переиздававшегося учебника нервных болезней для медицинских вузов, почётный гражданин города Иркутска. Он родился 24 января 1897 года в местечке Куренец (ныне Вилейский район Минской области). В 1907 году переехал с семьёй в Петропавловск, где в 1915 году закончил училище. В 1916 году поступил на медицинский факультет Томского университета.

Как студент-медик третьего курса, был мобилизован в армию Сибирского временного правительства и направлен в Иркутскую военно-фельдшерскую школу при гарнизонном госпитале. Зимой 1920 года был назначен фельдшером в 1-ю артиллерийскую дивизию 5-й Красной армии. В июле 1920 года был откомандирован обратно в Томский университет. В 1923 году перевёлся на медицинский факультет Иркутского государственного университета. Закончив университет, в 1924 году Ходос был оставлен на кафедре нервных болезней сначала в качестве ординатора, затем ассистента, доцента, а с 1935 года (и на протяжении четырёх десятилетий) – руководителя кафедры (1935–1976 гг.).

В 1935 году защитил докторскую диссертацию по теме «Гистопатология симпатических узлов при острых инфекциях», став одним из первых докторов наук в СССР. С 1937 по 1951 годы работал деканом лечебного факультета медицинского института. Основатель иркутской неврологической школы. В годы Великой Отечественной войны руководил нервно-психиатрическим методическим центром при отделе эвакогоспиталей Иркутского облздрава.

В 1967 году Хаим-Беру Ходосу присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». В том же году он был избран почётным членом научных обществ невропатологов и психиатров СССР и РСФСР. Также ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Иркутска» (первый почётный гражданин города после 1917 года). В 1977 году избран почётным председателем Иркутского областного научного общества невропатологов и психиатров. Автор более 160 научных трудов, в том числе 12 монографий. Награждён различными орденами и медалями. Хаим-Бер Ходос умер в Иркутске 29 апреля 1995 года, похоронен на Ново-Ленинском кладбище.