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Скорость роста минимальная
По инф. пресс-службы правительства Иркутской области   
29 Июня 2017 г.
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Иркутская область заняла третье место в рейтинге регионов России по показателю наименьшего роста цен на продовольственные товары. Об этом сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров.

Напомним, что в мае 2017 года по отношению к декабрю 2016 года на продовольственном рынке региона зафиксирована дефляция: цены на продовольственные товары снизились в среднем на 0,1%. Рост цен на продовольственные товары в среднем по России составил 2,4%, по Сибирскому Федеральному округу – 1%. Кроме того, Иркутская область вошла в тройку регионов России, где с начала года наблюдалось снижение сводного индекса потребительских цен.

Сергей Петров также отметил, что в муниципальных образованиях области реализуются различные социальные проекты, предусматривающие установление минимальных торговых надбавок на ряд продовольственных товаров первой необходимости, в которых участвует более 1160 организаций торговли. На территории области организовано более 850 ярмарок. Такой формат торговли обеспечивает населению прямой доступ к продукции местного производства без посредников и по ценам от производителей.

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