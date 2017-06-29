Скорость роста минимальная

Иркутская область заняла третье место в рейтинге регионов России по показателю наименьшего роста цен на продовольственные товары. Об этом сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров.

Напомним, что в мае 2017 года по отношению к декабрю 2016 года на продовольственном рынке региона зафиксирована дефляция: цены на продовольственные товары снизились в среднем на 0,1%. Рост цен на продовольственные товары в среднем по России составил 2,4%, по Сибирскому Федеральному округу – 1%. Кроме того, Иркутская область вошла в тройку регионов России, где с начала года наблюдалось снижение сводного индекса потребительских цен.

Сергей Петров также отметил, что в муниципальных образованиях области реализуются различные социальные проекты, предусматривающие установление минимальных торговых надбавок на ряд продовольственных товаров первой необходимости, в которых участвует более 1160 организаций торговли. На территории области организовано более 850 ярмарок. Такой формат торговли обеспечивает населению прямой доступ к продукции местного производства без посредников и по ценам от производителей.