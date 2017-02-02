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Скоро в полёт!
По инф. Телеинформа   
02 Февраля 2017 г.
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин подтвердил ранее озвученные планы о том, что магистральный самолёт МС-21, который собирают сейчас на Иркутском авиазаводе, предполагается поднять в воздух весной 2017 года.

Об этом он рассказал на встрече с президентом страны Владимиром Путиным в конце января.

«Работы идут в полном порядке. В конце декабря я посетил ЦАГИ (аэродинамический институт имени Жуковского. – Прим. ред.), посмотрел, как идут прочностные испытания самолёта. В самом Иркутске также идёт подготовка к первому полёту. К этому же моменту мы подготовим план, где произойдёт синхронизация производства новых самолётов: МС-21, Ил-114, ближнемагистральный пассажирский самолёт на 64 пассажиро-места и Ил-96–400, удлинённый дальнемагистральный самолёт, – синхронизация с планами выхода из эксплуатации старой техники, а также выхода из эксплуатации иностранной авиационной техники», – цитирует слова Дмитрия Рогозина пресс-служба Кремля.

Впервые о том, что МС-21 «поднимут на крыло» в 2017 году, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в июне прошлого года на церемонии выкатки лайнера. В октябре 2016 года Дмитрий Рогозин подтвердил эти намерения.

К слову, в конце декабря корпорация «Иркут» в рамках подготовки к первому полёту нового авиалайнера МС-21 приступила к частотным испытаниям самолёта. Их цель – исключить возможность возникновения опасных аэроупругих резонансных колебаний конструкции в полёте. Испытаниям подвергается самолёт, на котором смонтированы все штатные бортовые системы и агрегаты.

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