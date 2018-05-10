Сколько ветеранов в Приангарье?

На 1 апреля 2018 года, по данным Пенсионного фонда, в Иркутской области проживали 13 тысяч 893 ветерана Великой Отечественной войны.

Из них 129 инвалидов войны, 641 участник войны, 152 блокадника Ленинграда, 321 бывший несовершеннолетний узник концлагерей, шесть инвалидов с детства, вследствие ранения, контузии в период войны,112 иных категорий инвалидов и участников войны, не принимавших участие в боевых действиях, 12 тысяч 532 труженика тыла.

Ветераны войны, инвалиды, вдовы участников войны, жители блокадного Ленинграда являются получателями федеральных льгот и получают меры социальной поддержки за счет средств федерального бюджета. Этим категориям предоставляется ежемесячная денежная выплата в зависимости от статуса ветерана Великой Отечественной войны, набор социальных услуг.

Правительство Иркутской области взяло на себя обязательства по предоставлению ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла и тем, кому присвоен статус «Дети войны». Так, с 1 января 2019 года всем труженикам тыла, проживающим на территории Иркутской области, ежемесячно будет выплачиваться одна тысяча рублей, независимо от уже получаемых льгот. Из областного бюджета на эти цели выделено 160 млн рублей. Также с 1 января устанавливается единовременная выплата к юбилейным датам – 90-95-100 лет.

Для оказания помощи и поддержки «детям войны» с 2018 года предоставляется ежегодная денежной выплата ко Дню Победы – 2 тысячи рублей, которые с марта по апрель 2018 года уже получили почти 146 тысяч человек. Социальное обслуживание на дому им предоставляется бесплатно. Сегодня в Иркутской области более 4,5 тысяч жителей с таким статусом.

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