Сколько деревенских в Приангарье?

По данным Иркутскстата, численность постоянного населения, проживающего в сельской местности, в Иркутской области по состоянию на 1 января 2018 года возросла на 0,3% по сравнению с уровнем 2017 года и составила 510,1 тысячи человек.

– Увеличению численности сельского населения способствовали организационно-экономические механизмы и меры по регулированию на федеральном уровне социального развития сельских территорий субъектов Российской Федерации, в частности, реализация в Иркутской области подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», – цитирует пресс-служба регправительства министра сельского хозяйства Иркутской области Илью Сумарокова.

Напомним, эта подпрограмма реализуется в Приангарье с 2014 года. За это время на строительство жилья в сельской местности выдано 938 свидетельств, по договору найма жилого помещения представлена субсидия 54 молодым семьям. Реализовано 122 проекта по грантовой поддержке местных инициатив граждан, построены три общеобразовательные школы – в поселке Тарнополь Балаганского района, поселке Качуг, в поселке Новочунка Чунского района, – 42 фельдшерско-акушерских пункта, а также 28 плоскостных спортивных сооружений. Введено в эксплуатацию 68 км локальных водопроводов, более 25 км внутрипоселкового газопровода низкого давления, построено и реконструировано более 19,5 км автомобильных дорог с твердым покрытием.

Завершена реализация проекта комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в селе Хадай Баяндаевского района. Продолжено строительство Дома культуры на 150 мест в поселке Забитуй Аларского района, на 150 мест в поселке Железнодорожный Усольского района. В реализации мероприятий приняли участие 92 муниципальных образования из 24 районов области.

По инф. Телеинформа

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