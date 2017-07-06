Ситуация на дорогах требует активного внедрения комплексных систем безопасности

Ситуация с аварийностью и травматизмом на дорогах требует более активного внедрения комплексных систем безопасности, включая системы контроля движения тяжеловесных транспортных средств. Такое мнение высказал член комитета по транспорту Государственной думы РФ Сергей Тен.

На законодательном уровне все необходимые инструменты для повышения безопасности дорожного движения уже приняты, заявил депутат в ходе заседания Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги».

– В 2016 году поправки в закон «О безопасности дорожного движения» закрепили обязанность органов власти субъектов ежегодно утверждать перечни аварийно-опасных участков и вырабатывать первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения ДТП. Также были внесены изменения в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», наделившие владельца автомобильной дороги полномочиями принимать решение об установке и использовании специальных технических средств фото- и видеофиксации нарушений, – напомнил Сергей Тен.

Вместе с тем, по словам парламентария, к существенному изменению ситуации на дорогах это пока не привело, что требует более пристального внимания к внедрению на местах интеллектуальных транспортных систем.

– Всем заинтересованным сторонам необходимо приложить усилия, чтобы во всех субъектах появились комплексные системы безопасности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Их создание может осуществляться за счет средств инвестора или бюджетов субъектов РФ в объеме необходимом для обеспечения контроля за соблюдением правил дорожного движения и весовых характеристик грузового транспорта. Эта система позволит сохранить тысячи жизней от смерти и десятки тысяч от инвалидности, – уверен Сергей Тен.

По его мнению, придать импульс развитию интеллектуальных транспортных систем в регионах могло бы направление на эти цели штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба парламентария.

– Штрафы, которые платят нарушители правил дорожного движения, целевым образом должны поступать в региональные дорожные фонды и целевым образом идти на повышение безопасности на наших дорогах, – отметил депутат.

По инф. Телеинформа

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