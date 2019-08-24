Сигналы советского времени

Часы, много лет измерявшие время в Германии, 16 августа вернулись на историческую родину – в Россию. С коллекцией из 176 хронометров советского производства в ангарский музей часов, что в составе Городского музея, приехал член Немецкого Общества хронометрии, исследователь советских часов Йоханнес Альтмеппен.

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Немецкий эксперт по российским часам четыре года назад уже посещал уникальный сибирский музей с ознакомительным визитом, и ныне принял решение поделиться с ним частью своей коллекции. В числе подарков – наручные, карманные, военные часы, часы-транзистор. Все они изготовлены на заводах СССР.

Жест доброй воли гость сопроводил рассказом о привезенных экспонатах и презентацией своей книги «Из истории измерения времени в России». Похоже, он знает о наших часовых заводах больше, чем многие из нас! С немецкой дотошностью господин Альтмеппен исследовал «революцию» перехода от громоздких часов к наручным. Проследил серию переименований ведущих советских часовых заводов в Москве, Пензе, Самаре, Угличе.

Любимыми марками эксперта являются «Звезда» и «Победа». Самая известная модификация последней – часы «Штурманские». Такие находились на руке Юрия Гагарина, когда он, взлетая над Землей, произнес знаменитое «Поехали!» Гордость россиян за свои космические достижения звучала и в названиях марок: «Спутник», «Сатурн», «Восток». Любопытно было послушать и о светящихся часах для водолазов или об особых хронометрах для незрячих людей.

Заместитель мэра Ангарского городского образования Марина Сасина отметила на церемонии передачи подарка:

– Ангарский музей часов – бренд нашей территории, известный не только на всю Россию. Мы сохраняем культурное наследие, которое передал нам основатель музея Павел Курдюков. Это наше достояние. Мы искренне признательны за то, что коллекцию подарили именно нашему музею!

Коллекцию приняла от прежнего владельца Баирма Бартанова, главный хранитель музея часов. По сообщению директора Городского музея Ангарска Веры Павловец, уже в октябре будет организована специальная выставка, на которой можно будет увидеть уникальные экспонаты.

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