Иркутяне во главе с губернатором спели с «Хором Турецкого».

Открытый концерт арт-группы «Хор Турецкого» прошёл в Иркутске на площади Сперанского. Иркутяне получили возможность не только полюбоваться ярким шоу, но и принять участие в концерте – выступление артистов прошло в виде массового караоке.

В 2015 году хор создал масштабный проект «Праздник песни», который охватил более пятидесяти городов России, Казахстана, Республики Беларусь. Это уникальный музыкальный формат – «Народное караоке», когда вместе поют тысячи человек. В столицу Приангарья творческий коллектив приехал по приглашению губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Организационные вопросы взяла на себя Иркутская областная филармония при поддержке правительства Иркутской области и министерства культуры и архивов региона.

– Хор Михаила Турецкого популярен в нашей стране, и Иркутск не является исключением, коллектив бывает у нас ежегодно. В прошлом году мы с Михаилом Турецким договорились, что сделаем концерт летом, на открытой площадке, чтобы услышать любимые песни смогло большее количество людей. И вот хор приехал к нам, в Иркутск. Это не первый в нашем регионе концерт под открытым небом. В Тальцах этим летом прошли балет «Лебединое озеро» и опера «Царская невеста» и это только начало, – отметил глава региона.

Хор привез в Иркутск любимые песни разных поколений. В репертуаре песни военных лет: «Смуглянка», «Катюша», «Военные попурри», песни из кинофильмов «Генералы песчаных карьеров», «Белое солнце пустыни», «Иван Васильевич меняет профессию», песни из репертуаров «Ласкового мая», «Миража», Виктора Цоя.

– В прошлом году на гастролях в Иркутске я обратил внимание, что сибиряки здорово поют. Так возникла идея организовать народное караоке у берегов Байкала. Губернатор нас поддержал. И вот мы здесь. Приехали в большом составе: это певцы, сценограф, техническая группа, звукорежиссеры, художник по свету, костюмер, администратор. Поём вместе с вами с удовольствием, – рассказал руководитель хора Михаил Турецкий.

Вместе с губернатором Сергеем Левченко «Хор Турецкого» на сцене исполнил песню «Надежда».

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