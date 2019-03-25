Сибиряки завоевали восемь золотых и одну серебряную медали на Специальной Олимпиаде в Абу-Даби

Восемь золотых и одну серебряную медали завоевали атлеты из Иркутской области на Специальной Олимпиаде в Абу-Даби.
23 марта Иркутск встретил спортсменов, достойно представивших Россию на Специальных Олимпийских играх в Абу-Даби в двух видах спорта – пауэрлифтинге и верховой езде. Атлеты из Приангарья втроем завоевали девять медалей, восемь из которых золотые и одна серебряная.
Как рассказала координатор проекта партии «Единая Россия» «Единая страна – доступная среда» в регионе, председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова, поддержка с родины помогала атлетам добиваться побед:
– Наши спортсмены находились далеко от родины, совершенно в другой стране, рядом с ними на одной площадке соревновались спортсмены из 189 стран, говорящие совершенно на другом языке, имеющие другой цвет кожи. В таких условиях, конечно же, очень важна поддержка. И поэтому когда они слышали русскую речь, это придавало сил. Утро спортсмены начинали с того, что зачитывали пожелания из соцсетей. Приятно, что очень много людей приняли участие во флешмобе «Болей за наших», который объявила «Единая Россия». Причем именно Иркутская область явилась инициатором флешмоба.
По словам Ирины Синцовой, инициированный иркутянами флешмоб «Болей за наших» поддержали Свердловская, Московская, Ленинградская и другие области.
– Сибиряки в очередной раз показали свой характер, свое терпение и настойчивость. Было очень много моментов, которые требовали именно выдержки, упорства. И это касалось не только соревнований, но и организационных моментов, – сказала она.
Дмитрий Глаголев представил Иркутскую область на Олимпиаде в верховой езде. В копилку российской сборной он принес две золотых и одну серебряную медали. Необычные для сибиряка пейзажи вдохновляли его на победу: «Больше всего в этой стране мне понравилось море. Там очень красиво».
Об успехах спортсменов из Иркутской области, представивших Россию на Специальной Олимпиаде в пауэрлифтинге, рассказал тренер сборной России по пауэрлифтингу Дмитрий Щербак:
– Горжусь нашими спортсменами. Для Татьяны Савченко это была уже четвертая олимпиада, она наш «старожил». Егор Митюков участвовал олимпиаде впервые. Оба спортсмена выступили достойно, завоевав каждый максимальное число золотых медалей.
Пауэрлифтер Егор Митюков завоевал золото в общей квалификации, жиме и тяге. Он гордится тем, что из трех возможных номинаций победил в каждой. По словам Егора, к победе его стимулировали воодушевляющие посты россиян, которые те писали в поддержку спортсменам.
– Я хорошо выступил, выиграл три золотые медали. Это хорошие достижения. Соперники были в этом году сильные. Хочу сказать спасибо тренеру, родственникам и тем, кто нас поддерживал. Я защитил честь нашей страны, мне было приятно, что за меня болели на родине.
Справка:
Специальные Олимпийские игры World Games Abu Dhabi 2019 – это крупнейшее спортивное и гуманитарное событие в мире. С 14 по 21 марта семь тысяч спортсменов из 189 стран соревновались в 24 официальных олимпийских видах спорта. Россия – третья по численности атлетов страна-участница игр, после США и Канады.
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