«Сибирячок» – лучший!

Детский литературно-художественный журнал из Иркутска «Сибирячок» стал победителем в номинации «Лучший журнал для младших школьников» на IV Всероссийском конкурсе детской прессы «Волшебное слово», который проходил с 12 по 15 сентября 2018 года в детском центре «Орлёнок».

Этот конкурс был организован Союзом предприятий печатной индустрии ГИПП при поддержке Федерального агентства по печати и Министерства связи и массовых коммуникаций России.

Редакцию журнала «Сибирячок» представлял главный художник редакции, график, заслуженный художник России Александр Михайлович Муравьёв. На фестивале он провёл мастер-класс «Вот такой «непростой» карандаш».

По словам организаторов, конкурс «Волшебное слово» способствует продвижению брендов детских изданий, их профессиональному росту, формированию лояльной читательской аудитории и призван содействовать популяризации чтения среди детей и подростков.

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– «Сибирячок» любит участвовать в конкурсах не только потому, что это детский журнал и всё, что свойственно детству – активность, любопытство и творчество – свойственно нашим редакторам, писателям и художникам, – говорит Татьяна Николаевна Тихонова, главный редактор журнала «Сибирячок». – Это новый стимул для роста и развития, возможность научиться чему-то новому у других представителей детской прессы.

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