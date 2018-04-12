Сибирь – родина героев

В Иркутской области прошёл автопробег «Родина героев».

В селе Баклаши Шелеховского района 4 апреля стартовал автопробег «Родина героев», участники которого посетят населённые пункты в Иркутской области, которые являются родиной героев Великой Отечественной войны.

Участников от имени Законодательного собрания региона поприветствовал депутат Александр Лобанов.

– Мы гордимся тем, что среди героев Великой Отечественной войны были люди с особым характером – это сибиряки. Сибирские дивизии внесли неоценимый вклад в победоносный итог многих сражений Великой Отечественной войны. Двести тысяч жителей Иркутской области прошли по фронтовым дорогам, достойно встречая все тяготы войны, проявляя героизм, мужество и истинный патриотизм в решающих боях за Москву и других сражениях, – отметил Александр Лобанов.

Парламентарий также передал слова приветствия от председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Брилки, который выразил благодарность участникам автопробега за работу по патриотическому воспитанию. «Огромной ценой нам досталась Победа и возможность мирно жить, трудиться и с уверенностью встречать каждый новый день. Сегодня наша обязанность – сделать непрерывной историческую и героическую память о победах наших земляков, чтобы наши дети знали и всегда помнили об их подвигах», – отмечено в приветствии спикера.

Участники автопробега, стартовавшего на родине дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова, посетили также сёла Гадалей и Будагово Тулунского района, Тулун, Нижнеудинск, Тайшет и посёлок Шиткино Тайшетского района. Среди участников – члены молодёжного поискового отряда, активные граждане, а также ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Шелехова Василий Яковлевич Олифир. Во время каждой остановки в населённых пунктах участники автопробега встречались с жителями, проводили мероприятия патриотической направленности, возлагали цветы к памятникам павших героев. Завершился автопробег в субботу у мемориала «Вечный огонь славы» в Иркутске.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ