Штаб-квартира КВН

Здание новой иркутской школы станет местом сбора школьной лиги КВН.

Новое здание школы № 19 станет базой для развития Байкальской школьной лиги КВН в Иркутске. Там будут проводиться игры и репетиции команд, проходить встречи кавээнщиков. Об этом сообщил мэр областного центра Дмитрий Бердников на встрече с командой КВН «Кино».

– В Иркутске движение КВН находится на высоком уровне. Наши команды успешно выступают в различных лигах России и ближнего зарубежья. Важно поддерживать эту высокую планку! Убеждён, воспитывать будущих чемпионов нужно уже с детства. Поэтому развитию «Школьной лиги» необходимо уделять самое пристальное внимание, – отметил глава областного центра. – В этом году мы открываем новое здание 19-й школы. Там есть все необходимые условия для репетиций и проведения игр.

Кроме того, глава города обсудил с кавээнщиками организацию на базе муниципального лагеря «Байкал» смену школьного КВНа, где вожатыми были бы сами кавээнщики. В свою очередь, ребята из команды «Кино» предложили для реализации общественный проект, направленный на имиджевое продвижение Иркутска.

– Предполагается создание небольших видеороликов, рассказывающих о любимых уголках нашего города. Мы планируем размещать их в социальных сетях под определённым хештегом, – рассказал участник команды Дмитрий Кан.

Глава города поддержал инициативу ребят, а также пожелал им удачи на полуфинале Первой лиги КВН в Казани, который состоится 19 сентября.

Команда КВН «Кино» образована в 2011 году. Ребята успешно выступали в Байкальской лиге, а также в Центральной лиге КВН «Азия» в Красноярске. Участвовали в телевизионной Премьер-лиге Международного союза КВН (Москва). В 2018 году «Кино» объединилась с кавээнщиками из команд «Сборная Сельскохозяйственной академии» (Иркутск) и «Хара Морин» (Улан-Удэ). Так появилась команда КВН «Сборная Иркутска и Улан-Удэ», которая на сегодняшний день успешно выступает в телевизионной Первой лиге КВН.

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