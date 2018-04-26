Школьники-фермеры

На прошлой неделе в столице РФ проходил V Московский международный салон образования. Педагоги Иркутской области подготовили обширную программу. Были проведены мастер-классы и профессиональные пробы, тренинги, представлены лучшие практики и наработки. Особое внимание было уделено наиболее значимым и крупным проектам, таким как «Умная школа» и «Непрерывное агробизнес-образование».

В рамках последнего директор средней школы села Верхний Булай Черемховского района Надежда Боровченко представила в Москве инновационный проект учебно-игрового лагеря «Предпринимательская деревня». Лагерь ориентирован на подготовку нового поколения аграриев, будущих сельских бизнесменов. Сегодня это именно те кадры, которые востребованы на селе. На базе средней школы этого села будет организован круглосуточный пятидневный лагерь, который за одну смену сможет принять 45 участников. Три команды участников сформируют условные крестьянско-фермерские хозяйства, занятые растениеводством, скотоводством и птицеводством. Ожидается, что это освободит учащихся от рамок привычного обучения, окунёт их в реальный мир сельского хозяйства и предпринимательства, раскроет их потенциал.

Надежда Боровченко

Организаторы проекта учли, что новое поколение молодёжи трудно мотивировать привычными средствами, поэтому ими придуманы не вполне привычные методы. Педагоги поняли, что их образовательная организация должна меняться и действовать по-новому. В 2015 году Верхнебулайская школа получила статус пилотной площадки по реализации модели агробизнес-образования «Школа социального партнёрства». К сотрудничеству привлечены руководство района, преподаватели Иркутского аграрного университета, БГУ, СХ ПАО «Белореченское», агрохолдинга «Саянский бройлер», центра занятости населения и молодёжных общественных организаций. В процессе обсуждения в школе родилась идея – создать совместный проект «Предпринимательская деревня». Проект призван заинтересовать бизнесом старшеклассников, молодёжь, взрослых жителей села, привить им первые его навыки. Это стало хорошей профориентацией и в то же время экономическим воспитанием. Первым шагом на пути реализации стал подпроект «Академия предпринимательства», на сессиях которой проведены практические и теоретические занятия, лекции, практикумы, виртуальные и реальные экскурсии на сельхозпредприятия, деловые игры. В первый год сессию посетили 57 учащихся, во второй год 74. В 2018 году подали заявки уже более 80 человек из Черемховского и других районов. Взаимодействие сельской школы с образовательными учреждениями разного уровня и предпринимателями позволил повысить эффективность работы по профессиональному определению, сформировать позитивный имидж рабочих профессий и специальностей агропромышленной направленности.

Очередная сессия «Академии предпринимательства» проходила с 25 по 27 апреля. Сертификаты, которые получили несколько участников в прошлом, помогли им получить финансовую поддержку государства. Полученные знания помогают при поступлении в сельскохозяйственные техникумы и вузы.

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Когда ты ученик... всех классов

Экспериментальный лицей Усть-Илимска представил на Московском международном салоне образования свой проект на тему «Организация образовательного процесса в ходе межвозрастного взаимодействия как основа формирования успешной личности».

Этой темой в образовательном учреждении занимаются уже четверть века. Директор лицея, кандидат педагогических наук Мусса Батербиев убеждён, что у варианта школы с разновозрастным обучением есть будущее, ведь младшим так важна поддержка старших, а старшим – понимание своей необходимости. Попадая в позицию старшего или младшего, люди социализируются, а социализация – важное условие развития личности ребёнка. Директор представил модель школы с разновозрастным обучением, где у каждого есть возможность прожить роль ученика младших, средних и старших классов.

– Это модель школы в школе. Она актуальна, если образовательная организация крупная, но наш проект больше подошёл бы для малокомплектных сельских школ, тем более что в Иркутской области таких много. Достоинство разновозрастного обучения ещё и в том, что происходит отказ от традиционной классно-урочной системы, возрастает диапазон межличностного общения, и такая технология очень позитивно ложится на модель маленькой сельской школы, – говорит директор лицея.

В Усть-Илимском экспериментальном лицее разработан учебно-методический комплекс. Образовательная организация готова предоставить консультацию в рамках стажировочных площадок Российской академии образования, но должна получить разрешение на применение своих методик, ведь их разработали обычные педагоги-практики.

– На сегодняшний день разновозрастное обучение реанимировано несколькими учёными. Идея проекта в том, что ребята учатся в индивидуальном режиме, и если ребёнок, к примеру, остаётся на второй год, то продолжает оставаться в той же возрастной группе и не испытывает трагедии второгодничества, – поясняет Мусса Батербиев.

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