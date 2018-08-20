Школьник спас утопающего - пьяный водитель тонул вместе с авто

В Иркутском районе 16-летний Александр Дубровин спас пьяного мужчину из тонувшего Ниссана Вингроад. В полиции рассматривается вопрос о поощрении отважного девятиклассника за проявленный героизм.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сам инцидент произошел 11 августа на 23-м километре автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда. В этот день компания мужчин находилась на так называемых карьерах у водоема, после чего двое из них сели в иномарку, совершили несколько маневров на берегу, после чего заехали в воду. Когда транспортное средство начало тонуть, пассажиру иномарки удалось выбраться, при этом водитель так и оставался в машине. Случайным свидетелем случившегося оказался Александр Дубровин, который в это время рыбачил. Девятиклассник, не раздумывая, бросился в воду, помог мужчине выбраться и доплыть до берега.

Отдыхавшие на берегу люди, заметив происходящее, сразу же вызвали сотрудников полиции. На место происшествия незамедлительно выехал экипаж ДПС. Установлено, что лихачи в салоне универсала были пьяны.

В настоящий момент в отношении 40-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем, составлен административный протокол за нетрезвое вождение – за это предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на полтора-два года. Приятель нарушителя, 44-летний собственник транспортного средства, который в момент инцидента находился на пассажирском сидении, также привлечен к административной ответственности. За передачу права управления машиной ему грозит аналогичный штраф. Иномарка была извлечена из водоема и впоследствии помещена на штраф стоянку.

По инф. Телеинформа

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