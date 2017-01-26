Школьные стройки

Более 760 млн рублей направлено из бюджета Иркутской области в 2017 году на строительство и капремонт в образовательных организациях Приангарья. На капитальный ремонт из бюджета региона выделено более 203,5 млн рублей, на строительство новых школ и детских садов будет направлено более 557 млн рублей. Об этом сообщила министр образования региона Валентина Перегудова.

– На сегодняшний день запланирован ремонт одного детского сада и 16 школ, в том числе таких, в которых капитального ремонта не было в течение многих лет. Например, школы в рабочем посёлке Маркова Иркутского района, школы № 1 в городе Зиме. Для сохранения учебного процесса большую часть работ предполагается провести во время каникул. Также планируется строительство школ в посёлке Молодёжный Иркутского района и в 7А микрорайоне города Ангарска, – пояснила глава ведомства.

Валентина Перегудова отметила, что в течение года объём финансирования на ремонты и строительство будет увеличен, расширится и перечень объектов.

Кроме того, министр образования подчеркнула, что правительство области готово выделить средства на проведение противоаварийных мероприятий в школе посёлка Баяндай, а впоследствии и на строительство нового здания образовательной организации. Однако для этого администрацией муниципального образования должна быть предоставлена проектно-сметная документация на ремонтные работы и строительство, а также определён участок для строительства нового здания школы, организовано проведение кадастровых работ.

По информации Валентины Перегудовой, летом 2016 года в Баяндай выезжала комиссия специалистов региональных министерств образования и строительства, дорожного хозяйства. Здание поселковой школы 1979 года постройки находится в неудовлетворительном состоянии. Было принято решение провести в учреждении укрепительные ремонтные работы, также обсуждался вопрос строительства новой школы.

– В соответствии с законодательством, средства на проведение капитального ремонта могут быть предоставлены только при наличии проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы строительства. Полномочия по подготовке документации лежат на администрации муниципального образования, – сообщила Валентина Перегудова.

Министр также пояснила, что отсутствие документов на строительство нового здания не позволяет претендовать на участие в федеральных программах по выделению субсидий, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.