Школьная стройка

Контроль качества. Мэр проверил ход строительства иркутских школ.

На строительстве школы в иркутском микрорайоне Лесной завершён этап по установке свай. Всего было забито 833 опоры. Работы ведутся в соответствии с графиком. Сейчас подрядчики приступают к бетонированию фундамента.

Строительную площадку посетил 9 августа мэр города Дмитрий Бердников.

– Школа в микрорайоне Лесной – один из ключевых объектов, которые мы начали строить в этом году. Основные задачи: за зиму сделать каркас и закрыть его, весной приступить к отделочным работам, летом благоустроить прилегающую территорию. Важно слаженное взаимодействие между всеми участниками процесса, – отметил глава областного центра.

В соответствии с проектом в школе микрорайона Лесной на 616 мест, кроме учебных классов, предусмотрены спортивный и актовый зал, бассейн. Будет проведено благоустройство прилегающей территории, обустройство стадиона и детской площадки.

Во время поездки Дмитрий Бердников проверил ход работ по возведению пристроя на 500 мест к гимназии № 25 в микрорайоне Солнечный, к строительству которого также приступили в июне этого года. На объекте уже закончены работы по бетонированию стен подвала первого блока, приступают к армированию фундамента второго. Строящийся объект будет иметь пять блоков, которые соединены между собой и с основным зданием гимназии. В новых помещениях разместят учебные классы для старшей школы, актовый и спортивный залы, читальный зал и библиотеку, медицинский кабинет. Мэр Иркутска подчеркнул, что уже запланировано возведение аналогичных учебных зданий на территории еще трёх школ – № 14, 53 и 57.

Глава города также побывал на строительстве детского сада на 350 мест на улице Зимней. Там ведутся работы по бетонированию плиты фундамента. Все работы идут в соответствии с графиком, к качеству претензий нет. Здание детского сада будет состоять из двух двухэтажных блоков, функционально связанных между собой. В помещениях разместят 16 групп, музыкальный и спортивный залы, бассейн, пищеблок и медицинский кабинет. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию – лето 2019 года.

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