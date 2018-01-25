Школы – под особую охрану

Меры безопасности будут усилены в школах Иркутска. Об этом сообщил начальник городского департамента образования Александр Костин.

– Профилактическая работа в области антитеррористической защищённости в муниципальных образовательных учреждениях проводится в течение всего учебного года, но мы усилим её из-за произошедших в стране трагических событий (нападения на школу в Перми и на школу в Бурятии. – Прим. ред.), – подчеркнул Александр Костин.

В настоящее время во всех муниципальных школах Иркутска есть кнопки экстренного вызова, пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения, периметральное ограждение территории. Их исправность регулярно проверяется.

В обязательном порядке все вахтёры и представители охранных агентств, дежурящих в школах, проходят инструктаж о действиях в случае чрезвычайной ситуации, в том числе о действиях в случае угрозы возникновения террористического акта, обнаружения подозрительных предметов и т.п.

Будут чаще проводиться профилактические беседы с учащимися, их родителями о правилах поведения в экстремальных ситуациях и при общении с незнакомыми людьми, ответственности родителей. Дежурные учителя и учащиеся школ особое внимание будут уделять проверкам этажей, лестниц, фойе, столовых и других помещений.

Кроме того, правоохранительные органы приступили к обследованию образовательных учреждений областного центра, по итогам которого будут разработаны новые паспорта безопасности школ.

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