Школа растёт не по дням, а по часам

На строительстве школы № 19 в Иркутске завершается остекление блоков. Ход строительства учебного объекта на 1125 мест проверил мэр города Дмитрий Бердников.

По информации руководителя генеральной подрядной организации Евгения Савченко, на всех учебных корпусах продолжаются работы по прокладке канализации, водопровода, холодного и горячего водоснабжения, ведутся внутренние и наружные отделочные работы. Кроме этого, на следующей неделе на строительной площадке начнут обустройство зданий наружными системами – водоотводом, водопроводом и ливневой канализацией. С наступлением тёплой погоды закончатся работы на кровле всех блоков.

Ранее на строительстве школы проложены электрические и тепловые сети, смонтирована вентиляционная система. Продолжается отделка внутренних помещений учебных блоков, бетонирование перекрытий спортивного корпуса.

– Действия строителей согласованы, составлены соответствующие графики, чтобы выполнение одного вида работ не препятствовало бесперебойной работе по другим направлениям. Сроки выдерживают, – отметил Дмитрий Бердников.

Из-за аварийного состояния фундамента с 1 января 2016 года по решению мэра Иркутска в целях безопасности детей здание школы № 19 (ул. Лермонтова, 279) было закрыто. В ноябре 2016 года его демонтировали, а в августе 2017 года приступили к возведению нового, срок окончания строительства – июль 2018 года.

По распоряжению мэра города школа модульного типа в Академгородке дополнена специальными помещениями планетария. Образовательное учреждение имеет четыре учебных корпуса, спортивный блок, административное здание.

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