Школа, поликлиника, дом культуры – всё это «социалка»

Большая часть бюджета Иркутской области уходит на социальную сферу.

Расходы регионального бюджета на социальную сферу в 2018-м превысят 100 млрд рублей с учётом возможных корректировок до конца года. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. Спикер напомнил, что на социальную сферу направляется 70% регионального бюджета – средства идут на строительство, ремонт, оснащение объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, на оказание гражданам мер социальной поддержки.

«Депутатский корпус второго созыва постоянно настаивал на увеличении финансирования в регионе статей бюджета, направленных на решение социальных вопросов, – акцентировал Сергей Брилка. – Одна из целей была обозначена в 2017 году – выделять ежегодно по миллиарду рублей на ремонт объектов здравоохранения, и столько же на ремонт школ и детских садов».

На данный момент при утверждённых расходах бюджета в размере 142 679,5 млн рублей на социальную сферу будет направлено около 99 млрд руб. При этом за период работы созыва расходы бюджета на социальную сферу возросли почти в полтора раза, или на 25 млрд рублей.

«Именно во втором созыве мы вернулись к трёхлетнему планированию регионального бюджета, взяв за основу программный принцип распределения средств, – сказал Сергей Брилка, – такое планирование, в частности, позволило включить в бюджет Иркутской области на 2018 год и плановый период 2019–2020 гг. расходы на исполнение 60 наказов избирателей, ремонт либо строительство которых будет завершено уже после окончания работы Законодательного собрания области второго созыва».

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