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Школа имени маршала
По инф. пресс-службы администрации Иркутска   
18 Мая 2017 г.
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Школе № 43 Иркутска присвоено имя Главного маршала авиации Александра Голованова. В честь этого события в общеобразовательном учреждении прошёл торжественный митинг, открытие новой вывески школы и информационной доски об участнике Великой Отечественной войны, выдающемся летчике, командующем авиацией дальнего действия.

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На митинге присутствовали мэр Иркутска Дмитрий Бердников, внучка Главного маршала авиации Александра Голованова, приехавшая впервые в Иркутск из Москвы, генерал-майор авиации в отставке Виктор Помыткин, ветераны Великой Отечественной войны, вооружённых сил, педагогического труда, представители общественных организаций, школьники, юнармейцы Поста № 1, представители администрации областного центра.

– В 43-й школе не только дают традиционное образование, но и активно занимаются гражданским, патриотическим воспитанием ребят. И сейчас школа вполне заслуженно носит гордое имя Главного маршала авиации Александра Евгеньевича Голованова, – отметил на митинге глава города Дмитрий Бердников. – Его жизненный путь – прекрасный пример преданности и бескорыстного служения Отечеству. Уверен, что ваша школа будет с достоинством нести это почётное звание.

– Для нашей семьи очень трогательно то, что спустя столько лет на иркутской земле помнят моего деда Александра Евгеньевича Голованова, – подчеркнула его внучка Александра Голованова. – Он работал в Иркутске в 1935–1937 годах, был первым начальником Восточно-Сибирского управления Гражданского воздушного флота. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, на долгую дружбу, на новые встречи. Спасибо вам большое!

В школе провели уроки мужества, на которых присутствовала Александра Голованова. Также работала передвижная выставка, на которой были представлены фотографии, награды, книги. В планах – создание музея выдающегося лётчика.

С инициативой, поддержанной мэром областного центра, о присвоении школе № 43 имени Александра Голованова к городским властям обратились директор этого общеобразовательного учреждения Любовь Сверч и председатель оргкомитета по проведению патриотической акции «Память жива» Николай Кустов. Школа № 43 является одним из старейших учебных заведений города, в прошлом году она отметила 80-летний юбилей.

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