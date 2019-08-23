Школа, дом, огород

Новости из пострадавших районов.

В Иркутской области продолжается работа по ликвидации последствий страшного летнего паводка. Правительство региона регулярно отчитывается о проделанной работе. В этом номере – о подготовке школ и школьников к учебному году, помощи потерявшим огороды и скот людям, жилищных вопросах и дополнительных встречах с главами муниципалитетов.

Портфель для первоклашек

Губернатор в июле выступил с инициативой обеспечить первоклассников пяти пострадавших от паводка территорий школьными рюкзаками и канцелярскими наборами. Для этого из Благотворительного фонда для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выделено более 7 млн рублей. На них планируется приобрести более двух тысяч рюкзаков и канцелярских наборов.

Одним из инициаторов благотворительной акции стал ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Университет направил школьные наборы первоклассникам 18 школ пострадавших территорий. Всего около тысячи рюкзаков, наполненных всей необходимой для учебного процесса канцелярией: тетрадями, дневниками, ручками, карандашами, наборами для рисования и творчества.

Во Всероссийской акции «Рюкзак для друга» приняли участие жители и организации Ярославской, Ростовской, Волгоградской, Владимирской, Челябинской, Свердловской, Курганской, Вологодской, Самарской, Омской, Томской областей, республики Хакасия, городов Москвы и Санкт-Петербурга и других регионов. Собрано более 800 портфелей и рюкзаков и несколько тысяч канцелярских предметов.

По информации министерства образования региона, 1 сентября 2019 года в пострадавших от наводнения территориях впервые переступят школьный порог более 3,6 тысяч первоклассников. Это дети Тулунского, Тайшетского, Чунского, Нижнеудинского районов и города Тулуна. В настоящее время органы управления образования в этих территориях уже вручают школьные портфели семьям будущих первоклассников.

Почти все школы будут готовы

С начала учебного года откроются после ремонта 23 образовательных учреждения (8 дошкольных и 15 общеобразовательных организаций), которые пострадали от наводнения.

Глава региона сообщил, что девять учреждений не будут восстановлены к 1 сентября 2019 года, в том числе три школы в поселке Евдокимовский, в селе Уйгат и № 20 в Тулуне. Эти учреждения определены под снос, школьники перераспределены в другие общеобразовательные школы. Также под снос определены детский сад в поселке Евдокимовский, № 9 в рабочем поселке Октябрьский и «Родничок» в Тулуне. Начата реконструкция детского сада № 3 Нижнеудинска, дошкольное учреждение примет детей в 2020 году. Также в Нижнеудинске проводятся ремонтные работы с завершением в октябре 2019 года в детских садах № 12 и «Теремок». Все дети перераспределены в другие дошкольные учреждения, расположенные недалеко от места проживания.

Всего, как напомнил губернатор, в результате паводка нанесен ущерб 18 общеобразовательным и 14 дошкольным учреждениям.

– В настоящий момент завершены ремонтно-восстановительные работы в пострадавших от паводка детских садах Старотреминский и Шиткинский Тайшетского района, в детском саду № 11 Нижнеудинска, – отметил Сергей Левченко.

Глава региона также сообщил, что на период восстановления школ сформирован график направления обучающихся в федеральные детские лагеря. Так, в санаторий «Пикет» (Ставропольский край, Минеральные Воды) уезжают отдыхать и лечиться 80 детей, в санаториях и круглогодичных лагерях отдыха Иркутской области 580 ребят, в ВДЦ «Океан» (Владивосток) – 197 детей. До сих пор поступают дополнительные предложения по размещению детей от субъектов Российской Федерации.

Из 5233 запланированных заездов по путевкам, 4314 заехали в период с 3 июля по 12 августа. Ранее заехали на отдых по путевкам КЦСОН 188 детей. 1692 ребенка уже вернулись после окончания оздоровительных смен.

– После инцидента в лагере под Рязанью «Лесная сказка», мы проанализировали ситуацию, ребята вернулись домой и до конца каникул будут распределены в другие летние оздоровительные учреждения, – отметил губернатор.

Помощь огородникам

Компенсации из бюджета Иркутской области получили 105 жителей Тулунского и Нижнеудинского районов, у которых в результате паводка погибли посевы сельскохозяйственных культур. Общая сумма выплат составила 5,1 млн рублей. Об этом доложил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков.

– Компенсацию получили граждане, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью для личных нужд на дачных участках, а также на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Подготовлены документы на перечисление средств еще 163 пострадавшим в результате паводка. Выплаты начнутся на следующей неделе, – отметил министр.

Илья Сумароков подчеркнул, что работа по оценке ущерба, подготовке, сбору документов и формированию реестров на предоставление компенсаций из регионального бюджета продолжается. В пострадавших районах работают комиссии по оценке ущерба и специалисты минсельхоза Иркутской области, а также сотрудники администраций других муниципальных образований региона. В городах Тулуне и Нижнеудинске организована работа межведомственных консультационных пунктов. В Нижнеудинском районе принято более 1,7 тыс. заявлений жителей на обследование, в городе Тулуне – 2,2 тыс. заявлений. Для работы с поступающими документами в минсельхозе Приангарья сформирована рабочая группа, в ведомство поступило 305 пакетов документов.

Напомним, в июле губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ о предоставлении выплат из регионального бюджета пострадавшим от паводка владельцам личных подсобных хозяйств, а также гражданам, ведущим садоводство, огородничество для собственных нужд, дачное хозяйство, использующим земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства. Установлены размеры выплат за погибшие посевы сельскохозяйственных культур и посадки многолетних насаждений, гибель сельскохозяйственных животных и птицы, пчелосемей, полную или частичную утрату построек для содержания сельскохозяйственных животных. Кроме того, предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 20 тыс. рублей за утраченный сельхозинвентарь, парники, корма для животных.

Жилищный вопрос

Абсолютно все люди, которые лишились жилья из-за наводнения, получат вместо него дома или квартиры. Такое решение принял Губернатор Сергей Левченко. Сейчас свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения выдают только тем, кто лишился единственного жилья. Те, кто имеет второе, третье жильё, либо долю в праве общей собственности на такие объекты, в соответствии с законодательством Российской Федерации, получить дома или квартиры взамен утраченных не имеют права.

– Я принял решение выделять средства из областного бюджета, не зависимо от того, есть ли у человека другое жильё или доли в праве общей собственности в других помещениях. Ситуации бывают разные. У кого-то есть очень маленькая доля в праве общей собственности, меньше социальной нормы, бывает так, что в доме прописаны одни люди, а по факту проживают их родственники, и они не получают жильё. Мы будем выделять средства на приобретение домов или квартир для них из областного бюджета, – сказал Сергей Левченко.

Губернатор отметил, что в вопросе приобретения жилья для всех потерявших его в результате наводнения, регион рассчитывает на помощь из федерального бюджета. Соответствующие письма уже направлены заместителю Председателя Правительства Российской Федерации, председателю Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области в конце июня 2019 года Виталию Мутко и Министру финансов Российской Федерации Антону Силуанову. Также идёт поиск внутренних резервов, будет проведена корректировка областного бюджета.

Министерство социального развития, опеки и попечительства провело полный анализ списка пострадавших, которым нужно восстанавливать жильё. Доли в праве общей собственности на другие объекты, либо другие жилые помещения имеют примерно 15% пострадавших. Для приобретения жилья для них потребуется более миллиарда рублей.

– Таких средств в бюджете Иркутской области не запланировано. У нас уже нет профицита бюджета, мы его исчерпали в середине года, когда включили в бюджет дополнительные расходы, в том числе, по подтопленным территориям – это 15 млрд рублей. Мы выбрали этот профицит и приняли бюджет с дефицитом 10% – максимальным дефицитом, который возможен на региональном уровне, – уточнил Губернатор.

Для приобретения квартир или домов тем, кто в результате наводнения лишился единственного жилья из федерального бюджета выделены 10,1 млрд рублей. По данным на 21 августа, свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения получили 796 семей, оплата произведена по 27 свидетельствам на сумму 66,9 млн рублей. 47% всех людей, лишившихся жилья, заявляют, что хотят остаться в своих населённых пунктах, 15% хотят переехать за пределы региона, оставшиеся планируют приобрести жильё в других городах и районах Иркутской области, в основном в Иркутске.

Встреча с главами муниципалитетов

Главы муниципальных образований подтопленных территорий проведут дополнительные встречи с пострадавшими жителями. Такое поручение губернатора Иркутской области Сергея Левченко озвучил на областной комиссии по чрезвычайным ситуациям первый заместитель губернатора Иркутской области – Председатель Правительства региона Руслан Болотов.

– В течение шести дней руководство муниципалитетов должно провести такие встречи. Цель – разъяснить гражданам о внесенных изменениях в постановление Правительства Российской Федерации, направленных на решение проблем пострадавших от паводка людей. Уточнить основные моменты по вопросам расселения и капитального ремонта, – подчеркнул Руслан Болотов.

Также во встречах поручено принять участие специалистам министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

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