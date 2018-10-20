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Школа – для всех. Иркутские образовательные учреждения сделали доступнее
По инф. пресс-службы администрации Иркутска   
20 Октября 2018 г.
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15 учреждений образования Иркутска оборудовали в 2018 году в соответствии с требованиями доступной среды. Об этом на заседании комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Иркутска сообщила заместитель начальника департамента – начальник отдела финансово-экономической и хозяйственной деятельности городского департамента образования Маргарита Захарова.

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В учреждениях установили пандусы, подъёмники, провели ремонт входных групп, оборудовали соответствующим образом санузлы. Работы проводились в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016–2020 годы». Из городского бюджета на эти цели было направлено более 9 млн рублей. Кроме того, в Иркутске ведётся обустройство лекотек в дошкольных учреждениях. В этом году службы психологического сопровождения и специальной педагогической помощи родителям, воспитывающим детей с выраженными нарушениями и проблемами развития, были открыты в детских садах №№18 и 77. До конца года лекотеки появятся в дошкольных учреждениях №№51 и 122.

На заседании комиссии также рассмотрели вопросы организации культурно-массовых и спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья в округах областного центра.

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