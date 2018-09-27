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Школа для учителей

По инф. пресс-службы администрации Иркутска   
27 Сентября 2018 г.
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Мэр Иркутска Дмитрий Бердников встретился с педагогами – победителями городских творческих конкурсов, организованных Домом учителя в прошлом учебном году. Глава города познакомился с выставкой картин и фотографий педагогических работников «Мой мир», а также обсудил с учителями перспективы развития муниципальной системы образования.

– Огромное спасибо всем участникам выставки! Я в очередной раз убедился, что у нас в Иркутске не только профессиональные, но еще и очень талантливые педагоги! – отметил мэр. – Вы прививаете нашим детям любовь к музыке, изобразительному, прикладному творчеству. Примите слова признательности за ваше мастерство, искреннюю увлеченность своим делом. За тепло, которые вы дарите своим воспитанникам! Со своей стороны, мы и дальше будем поддерживать наших педагогов!

Дмитрий Бердников отметил, что работа Дома учителя вносит весомый вклад в профессиональный и творческий рост педагогов. Учреждение было открыто в феврале 2017 года. Как рассказала его руководитель Татьяна Суворова, здесь ведется деятельность по непрерывному образованию педагогических работников школ, учреждений дошкольного и дополнительного образования в формате мастер-классов, лекций, тренингов, круглых столов и литературно-музыкальных гостиных. В этих мероприятиях приняли участие более 3,5 тысяч учителей, в том числе ветеранов педагогического труда.

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