Школа для «Союза»

В результате совместной работы администрации Иркутска и АО «ДОМ.РФ» в микрорайоне «Союз» определены территории для размещения средней школы на 1175 мест и детского сада на 160 мест. В настоящий момент идёт процесс передачи земельных участков из федеральной собственности в муниципальную. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике Александр Ким.

– Работа проводилась в рамках выполнения решения правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации. В начале текущего года постановлением администрации города в проекты планировки и межевания обозначенных территорий были внесены изменения. В итоге появилась возможность разметить здесь социальные объекты, – уточнил заместитель мэра.

Планируется, что школа займёт территорию 3,3 га между домами № 8 на улице Юрия Тэна и № 6 на улице Улан-Баторской. Также проектом предлагается в шаговой доступности создать отдельный спортивный модуль. Спортивный и образовательный объекты будут сообщаться с помощью наземного крытого перехода. Проектируемый детский сад находится в восточной части участка и занимает площадь 0,65 га. Территория дошкольного учреждения примыкает к Научной библиотеке ИГУ им. Валентина Распутина, имеет парковку и размещается в глубине жилой застройки вдалеке от магистральных улиц.

На сегодняшний день АО «ДОМ.РФ» путём выдела из земельного участка с кадастровым номером 38:36:000029:19580 сформированы и поставлены на кадастр земельные участки для объектов местного значения.

АО «ДОМ.РФ» основано в 1997 году, в 2015 году на базе акционерного общества создан единый институт развития в жилищной сфере. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. ДОМ.РФ реализует государственные инициативы, направленные на повышение качества и доступности жилья, в том числе благодаря ипотеке, цивилизованной аренде и формированию комфортной городской среды.

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