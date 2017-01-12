Школа будущих чемпионов

В Иркутске открылась Областная специализированная спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана» на стадионе «Труд». Новую детскую спортшколу посетил губернатор Сергей Левченко.

По решению главы региона отделения для занятий детей хоккеем с мячом созданы ещё в Усть-Илимске, Братске, Бодайбо, Усть-Куте, Железногорске-Илимском, Свирске, Шелехове и Тулуне. В январе там завершится набор мальчиков и девочек.

– Мы задумали масштабное мероприятие – создать в Иркутской области восемь отделений детской школы по хоккею с мячом. Это было непростое решение, оно принято, несмотря на сложности с региональным бюджетом. Такой шаг напрашивался давно, потому что успехи спортсменов и команд по этому виду спорта в Иркутской области очень большие, есть интерес жителей региона и молодёжи, но детско-юношеских школ создано не было. Надеюсь, теперь заработает механизм роста спортсменов по всему региону. Ведь можно просто собирать профессиональную команду, другое дело – когда занимается молодёжь и создаётся резерв, – отметил губернатор.

– Я благодарен губернатору Сергею Левченко за такое решение. Почти тысяча детей будут заниматься хоккеем с мячом. В «Байкал-Энергии» есть юношеские команды, лучшие игроки из детской школы будут попадать туда. Без серьёзной детско-юношеской спортивной школы невозможен успех команды. Это ещё один шаг к тому, чтобы «Байкал Энергия» была сформирована в большинстве из местных игроков, – отметил президент региональной федерации по хоккею с мячом Владимир Матиенко.

В Иркутске будет набрано четыре детские команды по хоккею с мячом. Занятия для мальчиков и девочек будут проводиться на базе стадионов «Труд» и «Локомотив». На 2017 года из областного бюджета планируется выделить 56 млн рублей. Средства предназначены на закупку спортивной формы, коньков, клюшек, двух микроавтобусов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.