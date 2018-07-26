Школа, больница, ДК – основа основ

Замгубернатора проверил ремонт соцобъектов в Братском и Нижнеилимском районах.

Заместитель губернатора Иркутской области – руководитель аппарата губернатора и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов побывал с рабочим визитом в Нижнеилимском и Братском районах.

Совместно с мэром района Максимом Романовым заместитель губернатора проверил ход ремонта социальных объектов в Железногорске-Илимском, а также посетил лесоперерабатывающее предприятие в посёлке Новая Игирма.

Первым в списке посещённых объектов стал Дом культуры «Горняк», на капитальный ремонт которого из областного бюджета было выделено около 11 млн рублей, ещё 500 тысяч – из местного бюджета. Дом культуры был построен в 1965 году, с тех пор капремонт ни разу не проводился. В «Горняке» работает 21 творческий коллектив, девять из которых имеют звание народных. Во время посещения делегации ДК районные власти обратились к заместителю губернатора с просьбой предусмотреть в областном бюджете ещё 4,8 млн рублей на завершение капремонта, так как утверждённой ранее проектно-сметной документацией не были предусмотрены все необходимые виды работ.

Следующим объектом стала Железногорская центральная районная больница, где сейчас проходит капитальный ремонт родильного отделения. На эти цели в 2018 году в бюджете Иркутской области предусмотрено более 13 млн рублей. В прошлом году выполнен монтаж пожарной и охранной сигнализации в здании детской поликлиники на сумму около 1,5 млн рублей.

Также Дмитрий Чернышов посетил железногорскую школу № 1. Там в прошлом году был отремонтирован фасад, заменены окна, наружные дверные блоки и кровля.

– По поручению губернатора в Железногорске-Илимском я осмотрел три социальных объекта, на ремонт которых выделялись средства из областного бюджета. Потребность в капитальном ремонте ДК «Горняк» назрела давно, и мы с мэром об этом говорили и год, и два назад. Губернатор дал поручение оказать поддержку, поскольку для такого крупного города, как Железногорск-Илимский, работа Дома культуры очень важна. Сегодня работы идут полным ходом, в конце ноября ДК откроется. Есть потребность в увеличении финансирования примерно на 4,5–5 млн рублей, вся документация на эту сумму имеется. В больнице продолжается капремонт родильного отделения, также необходимо дополнительное финансирование для ремонта инженерных коммуникаций. Что же касается школы, то я сам убедился, что ремонт выполнен на отлично, – рассказал после осмотра объектов Дмитрий Чернышов.

Кроме социальных объектов Дмитрий Чернышов посетил производственную площадку ЛДК «Игирма» (ООО «Омфал») в посёлке Новая Игирма. Это одно из самых современных в России лесоперерабатывающих предприятий, выпускающее более 350 тысяч кубометров пиломатериалов в год.

– Предприятие серьёзное, высокая степень автоматизации производства, но при этом достаточное количество рабочих мест. Тут действует полный цикл глубокой переработки древесины. Мы ушли от практик вчерашнего дня, когда отправляли на экспорт круглый лес. Это пример того, что в Иркутской области можно производить большой объём качественных пиломатериалов. Правительство Иркутской области приветствует инвестиционные проекты в сфере переработки леса и готово обеспечивать их сырьевой базой для развития, создания новых рабочих мест, – подчеркнул заместитель губернатора.

В Братском районе Дмитрий Чернышов посетил спортивно-оздоровительный комплекс «Чемпион» МОУ ДЮСШ Братского района. Этот объект уже второй год восстанавливается на средства АО «Группа «Илим» благодаря договорённостям правительства Иркутской области.

– За два года потрачено 21,8 млн рублей. Считаю полезным такой вид сотрудничества для развития социальной инфраструктуры. Желание помочь восстановлению «Чемпиона» выразили и другие организации, в частности Ассоциация лесозаготовителей и лесоэкспортёров Иркутской области, – отметил Дмитрий Чернышов.

В посёлке Кежемский Братского района заместитель губернатора проверил ход капитального ремонта участковой больницы. Здание 1961 года постройки из-за аварийного состояния не эксплуатируется уже четыре года, приём пациентов ведётся в неприспособленном здании. Из областного бюджета было выделено свыше 20 млн рублей на капремонт, его завершение планируется в конце этого года.

Дмитрий Чернышов высоко оценил ход ремонтных работ и отметил, что в будущем году возможно рассмотреть вопрос о благоустройстве прилегающей к медицинскому учреждению территории на уровне правительства Иркутской области. А уже в ближайшее время свою помощь готова оказать Ассоциация лесозаготовителей и лесоэкспортёров.

«Для Кежемского участковая больница – крайне важный социальный объект. Здесь живёт несколько тысяч человек и все эти люди должны получать достойное медицинское обслуживание. Качество жизни не должно зависеть от того, где живёт человек: в городе, в деревне или в небольшом посёлке», – заявил президент Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортёров Евгений Бакуров.

В Нижнеилимском и Братском районах Дмитрий Чернышов также провёл рабочие встречи с мэрами муниципальных образований. Разговор шёл о развитии социальной инфраструктуры, ремонте и строительстве социальных объектов.

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