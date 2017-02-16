Школа активных граждан

В Иркутске начались занятия в Школе активных граждан (ШАГ). В первом полугодии обучение в рамках проекта будет проходить с февраля по апрель.

Как сообщила начальник управления реализации общественных инициатив Елена Терпугова, в этом году проект «ШАГ» стартует с обновлённой программой семинаров, тренингов и мастер-классов. Иркутянам расскажут о реализации муниципальных программ и возможности получения субсидий, обучат финансовой грамотности, также пройдёт лекция о социальной поддержке граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, бизнес-тренер для слушателей проекта проведёт тренинг «Коммуникационные навыки ведения переговоров».

– Программа школы активных граждан ежегодно пополняется новыми темами для обсуждений, которые интересны иркутянам, а на занятиях мы совместно находим возможные пути их решения, – отметила Елена Терпугова. – Основная цель школы – привлечь инициативных горожан к участию в жизни города, а также повысить уровень их правовой грамотности.

За период реализации проекта с 2007 года его участниками стали более трёх тысяч горожан. В разное время лекторами и модераторами на проекте выступали депутаты Государственной думы, представители органов местного самоуправления, члены Общественных палат Иркутской области и города Иркутска, представители органов правопорядка и др.

Более подробная информация и предварительная запись по тел.: 52-04-14; 52-04-16.