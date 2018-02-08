Шереховы, отзовитесь!

В Свердловский окружной Совет ветеранов города Иркутска обратился с письмом Владимир Вячеславович Шерехов, проживающий в селе Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской области. Он разыскивает своего родственника (дядю по бабушке) Якова Сергеевича Шерехова или его родственников.

Из письма известно, что ещё до Великой Отечественной войны в поисках лучшей жизни Яков Сергеевич Шерехов из Нижегородской области, где остались его родители и три сестры, уехал на заработки в Сибирь. Связь с Яковом Сергеевичем прервалась давно. По данным иркутского облвоенкомата, Я. С. Шерехов был призван на фронт Свердловским ВВК города Иркутска, затем, с февраля 1942 по май 1945 года, проходил службу в 14-м отделении рабочего батальона. Других сведений нет. Также известно, что Я. С. Шерехов проживал в Иркутске на ул. Рылеева, 1. Сведения о семье отсутствуют.

Сейчас Рылеева стоит полуразрушенный, и в нём давно никто не живёт. Соседи пояснили, что о Шереховых ничего не слышали...

Так как Яков Сергеевич Шерехов длительное время проживал в Иркутске и наверняка имел семью, родственники из Нижегородской области разыскивают его близких и просят их отозваться.

Кстати, младшей сестре Якова Сергеевича 13 апреля 2017 года исполнилось 97 лет.

Телефон для связи: 8-914-870-69-70.

Село Уразовка, ул. Юбилейная, 8-12. Тел. 8-904-900-93-74.

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