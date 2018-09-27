Представители власти и спортсмены сыграли благотворительный баскетбольный матч.

Со счетом 82:82 закончился благотворительный баскетбольный матч «ШАГ ВМЕСТЕ», который состоялся 20 сентября во Дворце спорта «Труд» в Иркутске в рамках II Байкальского международного экологического водного форума. Цель мероприятия – оказание помощи детям-инвалидам в приобретении специализированного оборудования, а также привлечение внимания общественности к социальным проблемам детей, нуждающихся в лечении и социальной адаптации.

На площадке «Труда» встретились две команды - «Иркутская область» и «Звезды форума». В состав команды «Иркутская область» входили: президент Российской федерации баскетбола (РФБ), заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко, известный российский бобслеист, заслуженный мастер спорта России Александр Зубков, профессиональный баскетболист, заслуженный мастер спорта России Сергей Быков, российский пляжный футболист, один из лучших вратарей в пляжном футболе Андрей Бухлицкий, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик, министр спорта Иркутской области Илья Резник, министр имущественных отношений региона Владислав Сухорученко, министр экономического развития Приангарья Евгений Орачевский, депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко и другие. Тренер – президент федерации баскетбола Иркутской области Юрий Ковалев.

В команде «Звезды форума» играли: первый заместитель председателя Российского физкультурно-спортивного общества «ЛОКОМОТИВ» Ольга Алимирзоева-Панкова, актер театра и кино Виталий Абдулов, чемпион Европы по баскетболу Никита Моргунов, генеральный директор Российской федерации баскетбола Евгений Иванов, министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, российский игрок в пляжный футбол, чемпион России Андрей Мельников, известный российский бобслеист Алексей Негодайло, депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Красноштанов и другие. Тренер команды – олимпийский чемпион по баскетболу, Заслуженный тренер России Евгений Гомельский.

– Мы заложили хорошую традицию. В Иркутской области очень любят баскетбол. И Андрею Геннадьевичу Кириленко я сегодня пообещал, что мы обязательно создадим детско-юношескую школу, где будут играть в баскетбол тысячи ребятишек. Сегодня я желаю всем красивой и благородной игры, - сказал Сергей Левченко.

Перед началом матча детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям руководитель Фонда Сергея Левченко Наталья Левченко вручила десять кресел-колясок.

Игроков, гостей и болельщиков матча также поприветствовала общественно-политический деятель, обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, член комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ Ксения Безуглова.

- Многие сегодня говорят, что благотворительность – это обязанность. Я так не считаю. Благотворительность – это значит «творить благо». А творчество может исходить только от сердца, от чистой души. Инвалидность – это статус, определяющий здоровье. Но инвалидность никогда не определяет наших реальных возможностей. Люди с ограниченными возможностями здоровья доказывают всему миру, что возможности безграничны, если только этого захотеть. Благотворительный матч показывает, что синергия здоровых людей и людей с ограниченными возможностями может творить чудеса, - подчеркнула Ксения Безуглова.

Кроме того, в рамках Благотворительного баскетбольного матча «ШАГ ВМЕСТЕ» были проведены мастер-классы по баскетболу и футболу для воспитанников спортивных школ. Их для ребят провели президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, генеральный менеджер ПБК «Локомотив-Кубань», чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко, чемпион Европы по баскетболу, руководитель департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов, победитель Евролиги, руководитель департамента регионального развития и массового баскетбола РФБ Владимир Дячок, заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы по баскетболу Сергей Быков, известные российские пляжные футболисты Андрей Бухлицкий и Андрей Мельников.

В Иркутской области может появиться детская спортивная школа по баскетболу. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко во время встречи с президентом общероссийской общественной организации «Российская федерация баскетбола» Андреем Кириленко.

– Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше детей были вовлечены в спорт. В прошлом году открыли областную спортивную школу по хоккею с мячом «Сибскана». В ряде муниципалитетов работают ее отделения. Все занятия там проводятся бесплатно. Я думаю, мы сможем организовать подобную школу и по баскетболу, – сказал Сергей Левченко.

Глава региона подчеркнул, что сейчас в регионе активно ведется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

– Если три года назад в регионе строили по одному ФОКу в год, то в этом году мы строим и реконструируем 19 объектов. Это, в свою очередь, также позволит развивать детский спорт, в том числе баскетбол. Кроме того, спортивные секции планируем организовывать на базе школьных спортивных залов, – подчеркнул глава региона.

Как сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник, баскетбол входит в тройку наиболее динамично развивающихся видов спорта в Приангарье. По данным Федерации баскетбола Иркутской области, на сегодняшний день баскетболом в нашем регионе занимается более 20 тысяч человек, и количество желающих заниматься растет. Федерация баскетбола Иркутской области ежегодно участвует в организации и проведении соревнований, включая первенство области, кубки и фестивали среди детских команд. В первенстве России Иркутская область представлена детскими командами всех возрастов. Иркутская область участвует в проекте КЭС-Баскет, соревнованиях, которые проводятся по всей стране среди лучших школьных команд России. Возрождена студенческая баскетбольная «Лига АСБ». Создан дивизион «Байкал», в состав которого входят команды Иркутска, Ангарска, Братска, Улан-Удэ и Читы. В сезоне 2017-18 гг., иркутская команда «Университет» среди более 800 команд получила право выступать в ТОП-16 лучших студенческих команд Ассоциации студенческого баскетбола России.

- Огромное спасибо за то, что поддерживаете баскетбол. Именно детский баскетбол сейчас для нас имеет ключевое значение. Это позволяет выстроить вертикаль, начиная от детской спортивной школы, затем юношеской, студенческой и заканчивая профессиональной. Тем более, в Иркутской области уже есть хорошая студенческая баскетбольная команда, - сказал Андрей Кириленко.

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