Шаг для региона – скачок для всей страны

В Иркутской области началось строительство нового радиологического корпуса при онкологическом центре.

Онкологические заболевания – настоящий бич современного общества. Ведущие мировые клиники заняты поиском лекарств, способов ранней диагностики и профилактики болезни. Уже сейчас однозначно известно одно: этот недуг можно победить, если вести планомерную работу, искать, исследовать, бороться за жизнь каждого человека. Важно, что в Иркутской области тоже предпринимаются шаги в этой непрерывной борьбе: на прошлой неделе в Восточно-Сибирском онкологическом центре был запущен хронограф, отсчитывающий время до окончания строительства нового радиологического корпуса с ПЭТ-центром.

– Радиологический корпус онкологического диспансера начинает строиться в рамках государственно-частного партнёрства. Объект по нормативам должен строиться три года, но мы знаем, что построим его гораздо раньше. Мы имеем такой опыт – строить объекты в два раза быстрее нормативных сроков. Уверен, что после того, как радиологический корпус будет введён, в лечении онкозаболеваний произойдёт переворот, потому что самое главное – диагностировать болезнь как можно раньше. Тогда и смертность, и инвалидность от этого заболевания резко уменьшится, – сказал на церемонии запуска хронографа губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Новый радиологический корпус будет построен рядом с уже действующими корпусами онкологического центра. Объект планируется оснастить современной медицинской техникой, позволяющей не только выявлять онкологические заболевания у пациентов на ранней стадии, но и оказывать высокоэффективную терапевтическую помощь, что в комплексе существенно сократит смертность и повысит качество жизни онкологических больных. Проектом предусмотрены отделения дистанционной лучевой терапии с пятью ускорительными комплексами, брахитерапии с наличием двух современных аппаратов для внутриполостного и внутритканевого контактного облучения, отделения рентгенотерапии, радиомодификации, топометрии, ядерной медицины и учебно-методический центр. С помощью современного оборудования врачи смогут проводить точные расчёты и чёткое излучение для эффективного лечения.

– Значение этого большого проекта для региона, для пациентов региона и всей страны сложно переоценить. Тысячи людей нуждаются в специализированной высокотехнологичной медицинской помощи с применением радиологических методов. Этот проект приведёт иркутских медиков, иркутских онкологов на совершенно новый квалификационный уровень, – отметил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, который также принял участие в иркутской церемонии.

Для работы в радиологии будут привлечены высококвалифицированные специалисты. Подготовка и обучение кадров будут проводиться в соответствии с квалификационными требованиями и международными стандартами. Для обучения персонала планируется привлечь и иностранных специалистов, также возможно проведение стажировок в лучших клиниках мира.

Концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации здания радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в Иркутске было подписано между региональным правительством и АО «Русатом Хэлскеа» в июне этого года. Срок соглашения – 15 лет (три года – строительство, 12 лет – эксплуатация), объём капитальных затрат – 5,1 млрд рублей, бюджетные средства (капитальный грант) – 2,4 млрд рублей, частные инвестиции – 2,7 млрд рублей.

Напомним, что вопрос строительства радиологического корпуса на базе действующего онкологического диспансера обсуждался в феврале 2018 года на встрече президента России Владимира Путина и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Была достигнута договорённость о привлечении на эти цели федерального финансирования.

Также на днях Сергей Левченко принял участие в открытии конференции «Японская школа онкологии», которая ежегодно проходит в Иркутске на базе ГБУЗ «Областной онкологический диспансер». Медучреждение в течение 12 лет активно сотрудничает с Национальным онкологическим центром и Международным госпиталем святого Луки города Токио (Япония) в области новых медицинских технологий в онкологии.

– В нынешнем году, который объявлен в России Годом онкологии, абсолютным приоритетом отечественного здравоохранения является лечение злокачественных опухолей. Более того, президент России Владимир Владимирович Путин представил масштабную программу по борьбе с онкозаболеваниями. Одна из её целей – ранняя диагностика таких болезней. Для этого нужны не только хорошо оборудованные центры и диспансеры, но и высококвалифицированные кадры, постоянно повышающие уровень своих знаний. И «Японская школа онкологии», которая в очередной раз открылась на базе областного онкодиспансера, предоставляет медикам такую возможность, – обратился к участникам мероприятия губернатор Иркутской области.

В работе «Японской школы онкологии» примут участие врачи ультразвуковой и эндоскопической диагностики, хирурги Сибирского федерального округа и Дальнего Востока.

В программе мероприятия – лекции, диагностические и операционные мастер-классы, которые будут проведены совместно японскими и российскими специалистами. Кроме того, состоится совещание по открытию на базе Иркутского государственного университета российско-японского факультета для подготовки кадров в области генетики, биологии, биохимии, медицинской физики, специалистов для работы на позитронно-эмиссионных томографах.

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко:

Старт концессионного соглашения по строительству радиологического корпуса с ПЭТ-центром – масштабное событие не только для Приангарья и Сибирского федерального округа, но и для всей России. Подобного проекта в стране пока не было.

Иркутская область расположена на значительном удалении от всех крупных онкологических центров, оснащённых по последнему слову техники. Однако население региона должно иметь возможность получать всё необходимое лечение на уровне высочайших мировых стандартов. Жители всех территорий Приангарья, включая отдалённые, такие, как Жигалово, Качуг, Бодайбо или Мама, имеют право пользоваться достижениями современной медицины. Строительство радиологического корпуса с ПЭТ-центром позволить приблизить онкологическую медицинскую помощь по самым современным мировым стандартам и сделать её доступной, своевременной и качественной.

«Сердцем» нового радиологического корпуса станут пять линейных ускорителей электронов, один из которых будет обладать возможностью для выполнения стереотаксической радиохирургии.

Также в новом корпусе планируется разместить широкий спектр оборудования для интероперационной лучевой терапии, брахитерапии, радиомодификации и топометрии. Кроме того, там будут работать два компьютерных томографа, две установки ядерной магнитно-резонансной томографии для топометрии и дозиметрических исследований.

За три года из областного бюджета было выделено более 3 млрд рублей на капитальный ремонт и строительство медицинских организаций. Это беспрецедентные вливания в медицинскую сферу, которые ощущают все главные врачи, медицинские работники и пациенты. И реализация проекта по строительству радиологического корпуса с ПЭТ-центром станет ещё одним подтверждением огромного внимания региональной власти к вопросам здравоохранения.

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