Шахматный ход в защиту Байкала

Экологически-политическая игра «Построй завод на Байкале».

Завод по разливу байкальской воды в Култуке – пожалуй, одна из самых громких тем последних недель. Звёзды в шубках выходят на пикеты у стен Кремля, интернет-блогеры призывают общественность подписать петиции в защиту священного озера, представители властей всех уровней обещают народу «разобраться в ситуации». Между тем в ситуации, кажется, стоит разобраться не только властям, но и всем, кто хоть как-то интересуется жизнью на Байкале. Попробуем и мы.

С одной стороны, почти любое производство, теоретически, вредно для экологии. С другой, при правильной организации оно может принести пользу экономике и поднять уровень жизни населения, дать рабочие места. Есть ещё один аспект – политический. Всё чаще в информационном пространстве звучит мысль о том, что вопрос строительства завода в Култуке лежит вовсе не в плоскости экологической, что это многоходовая политическая шахматная партия.

«Байкал сам себя не спасёт»

В Иркутске 24 марта прошёл митинг-концерт в защиту озера Байкал и против строительства завода. По информации организаторов, мероприятие собрало около трёх тысяч человек, которые подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с предложениями по охране Байкала.

Напомним, митинг проводили общественники – движение «Спаси Байкал» и иркутская региональная общественная организация «Экозащита 365». Основное действо в Иркутске происходило на бульваре Гагарина у памятника Александру III. В Ангарске, по словам очевидцев, на митинг вышли около ста человек. Также состоялись митинги и одиночные пикеты в различных городах Иркутской области и России.

По словам одного из участников митинга Алексея Кардонова, на площади у памятника Александру III собрались сотни экологов, общественных активистов и обычных горожан, а также представители большинства политических сил «не под флагами партий, а как обычные иркутяне».

Незапланированно выступил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он поблагодарил участников за то, что они пришли выразить свою гражданскую позицию:

– Много людей сегодня выходит в поддержку Байкала из разных городов и стран. Но мы с вами живём здесь, и мы – самые главные борцы за великое достояние – озеро Байкал. И от нашей с вами позиции зависит, как будет осваиваться это озеро, как будет строиться инфраструктура. Наверное, она должна строиться, но – осмысленно, с обсуждением, с расчётами. С пониманием того, что это – мировое наследие, которое должно остаться на века и после нас с вами.

Общественники в ходе митинга заявляли, что если сейчас не остановить строительство завода в Култуке, то за ним последуют другие.

Организатор митинга Денис Букалов озвучил со сцены обращение к Владимиру Путину. В числе предложений – включение Таловских болот в перечень региональных особо охраняемых природных территории, прозрачность и доступность информации о состоянии зданий и сооружений БЦБК, полная переработка его отходов. В перечень вошло требование остановить строительство завода в Култуке.

Ранее с протестом выступил стилист и певец Сергей Зверев, он даже вышел на пикет в начале марта. Теперь уроженец Култука получил повестку в полицию. Выступили и другие известные люди: экс-участница телепередачи «Дом-2» Виктория Боня и телеведущая Елена Летучая.

«Раздутая тревога»

Между тем ещё 5 марта руководство завода дало пресс-конференцию, на которой был представлен подробный отчёт о предстоящем производстве. Там же прозвучала мысль, что нагнетание протестных настроений вокруг завода не отражает реальное положение дел. Производство в Култуке – одно из самых современных и экологичных на озере на сегодняшний день, заявили руководители предприятия.

Открыл встречу гендиректор компании «Аквасиб», чей завод строится в Култуке, Цзюй Гофа, который отметил, что предприятие было организовано в 2012 году. Основным учредителем является Дацинская водная компания (КНР), ещё 1% принадлежит российскому частному лицу. До 2016 года предприятие получало всю необходимую разрешительную документацию, все экспертизы, в том числе экологическую. В 2016 году компания оформила все документы на земельные участки.

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– Объём инвестиций составляет 1,5 млрд рублей. Только за прошлый год наша компания уже заплатила налог на сумму 3,5 млн рублей, после выхода завода на проектную мощность она вырастет в десятки раз, – говорит Цзюй Гофа. – Предполагается, что будет создано 148 рабочих мест. Хочу отметить, что к работе мы не привлекаем граждан Китая, на заводе будут заняты исключительно жители Култука и близлежащих населённых пунктов.

Первую очередь строительства планируют запустить в эксплуатацию в декабре 2019 года, на проектную мощность предполагается выйти в течение двух лет. Готовая продукция будет поступать как на внутренний, так и на внешний рынок. В России останется 20% товара, остальные 80% будут поступать на прилавки КНР, Монголии, Южной Кореи. Также ведутся переговоры с рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кстати, что касается налоговых отчислений, то они будут оставаться в Иркутской области, поскольку, как отметила юрист компании «Аквасиб» Алла Коркина, предприятие зарегистрировано в Иркутске, ещё одно обособленное подразделение – в Култуке. Она также напомнила, что заводы по разливу байкальской воды официально разрешены постановлением правительства РФ о запрещённых видах деятельности на Байкальской природной территории.

Алла Коркина также подчеркнула, что инициаторы поднятого протеста и лично президент «Экозащиты 365» Денис Букалов ни разу не обращались к компании с просьбой представить разрешительные документы на строительство завода. Какие причины у инициаторов скандала его раздувать, в компании не знают. По крайней мере, Цзюй Гофа отмечает, что ранее попыток отобрать бизнес или предложений продать его не поступало.

– Постоянно поднимается вопрос, что не было учтено мнение жителей Култука и Слюдянского района. У нас есть протокол общественных слушаний, составленный по всей форме и с подписями. Обсуждение проходило 18 февраля 2015 года. Также у нас есть данные о публикации объявления, что публичные слушания будут проводиться. Поэтому мнение тех людей, что собираются на пикеты, – не общее для всех жителей, – говорит юрист.

Болотистая тема

В комиссии по экологическим правам Совета при президенте РФ считают, что завод не нанесёт урон водности озера, но предприятие строится с нарушениями: есть серьезные вопросы к расположению. Строительство завода может затронуть природную территорию «Таловские болота», которая важна для сохранения популяций многих видов птиц, говорят в организации, упоминая, что ещё несколько лет назад болотному комплексу планировали придать статус особо охраняемой природной территории.

– К сожалению, «Таловские болота» до сих пор не получили должного статуса и чётких границ. В то же время, значительным участкам этого водно-болотного угодья органами власти придан статус, позволяющий их промышленное освоение. Как это произошло – задача для прокурорской проверки, – говорят в организации.

Согласно материалам, представленным сотрудниками научных учреждений Иркутска, есть основания считать, что освоение Таловских болот отразится на среде обитания чёрного журавля, горного гуся, сухоноса, занесенных в Красные книги РФ и Иркутской области.

Однако, как рассказал главный инженер проекта Владислав Герковенко, объект находится вне зоны болот, по ним проходит только трубопровод для водозабора, да и тот нанесёт минимальный ущерб, который компенсируют полной рекультивацией почвы. То есть фактически трубу видно не будет.

Завод находится в водоохранной зоне, но за 20-метровой границей, в которой строительство запрещено в принципе. Для трубопровода предусмотрена санитарная зона по 50 метров в каждую сторону, однако местным жителям и туристам доступ закрыт не будет, сотрудники предприятия только будут следить за тем, чтобы не совершалось противоправных действий.

Сам завод будет закрытого цикла: проходить очистку будет даже дождевая вода. Ею будут поливать газоны предприятия. Хозяйственно-бытовых стоков предусмотрено минимальное количество, они будут отправляться на канализационно-очистные сооружения Култука. Химические вещества применять не предполагается: вода будет проходить через механическую очистку и обеззараживаться ультрафиолетом. Отопление предусмотрено электрическое, котельных или других источников загрязнения окружающей среды проектом не предусмотрено.

Кстати, как рассказал орнитолог, сотрудник института управления ресурсами ИрГАУ Александр Поваринцев, эти болота не относятся к особо охраняемым природным территориям, как об этом говорят активисты. Мало того, это общедоступные охотничьи угодья. Орнитолог подчёркивает: поскольку болота находятся рядом с населённым пунктом, птицы выбирают места для гнездования чуть дальше – в районе Шаманского мыса и болотами рядом с ним. Что касается болота, через которое пройдёт трубопровод, то на птиц это особенно не повлияет, они также продолжат останавливаться здесь во время миграции, поскольку проектом предусмотрены безопасные для птиц электросети и минимизация фактора шума.

Руководитель группы водолазных исследований и подводного мониторинга в ЛИН СО РАН Игорь Ханаев рассказал, что влияние завода на рыб также будет минимальным. Вода будет забираться с глубины 400 метров, при этом до дна Байкала конструкция не будет доставать примерно полметра. На этих глубинах водятся только взрослые особи рыб, которые уже не заходят на нерест, но они чисто физически не могут попасть в водозабор.

– Есть ещё немаловажный аспект – траншеи, которые сейчас раскопаны на строительной площадке. То, что там сейчас происходит, глаз не радует, но во время рекультивации часть траншеи закопают строители, а все возможные неровности исчезнут через пару серьёзных штормов на Байкале, дно примет естественное состояние, – поясняет Игорь Ханаев. – На дне Байкала повреждённый участок будет заселён рыбами через год.

Кстати, сейчас на Байкале действуют несколько предприятий по розливу байкальской воды: в Порту Байкал, в Сухом Ручье и в Листвянке. Несколько таких заводов планируют в Бурятии. Игорь Ханаев заверил, что строительство даже нескольких десятков аналогичных заводов на берегах Байкала не приведёт ни к каким изменениям, связанным с уровнем воды озера.

Что касается этого конкретного завода в Култуке, то в сутки он будет забирать 137 кубометров воды, это фактически всего две цистерны. При выходе на проектную мощность цифра увеличится до 400 кубометров. В год это 158,4 тысяч кубометров воды. Для сравнения: средний многолетний расход в истоке реки Ангары составляет 1 тысяч 950 кубометров в секунду, то есть за год завод будет бутилировать столько же воды, сколько через исток Ангары протекает за одну минуту и 21 секунду.

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Из истории вопроса:

● В активную фазу скандал вокруг строительства завода вошёл несколько недель назад, хотя речь о его создании шла ещё в 2017 году. Тогда проект получил одобрение властей.

● В 2017 году официально озвучивалось, что собственником предприятия является ООО «Аквасиб», а её основным соучредителем и инвестором – Дацинская водная компания. Это подтверждается и выпиской из ЕГРЮЛ: ООО «Аквасиб» создано в 2012 году и с тех пор состав её учредителей не менялся.

● После создания ООО «Аквасиб» компания начала собирать все разрешительные документы, затем оформила в собственность земельные участки. Никаких нареканий деятельность предприятия со стороны властей не вызывала.

● На сайте регправительства проект упоминался, как минимум, в нейтральном ключе. В июне 2018 года на очередном инвестиционном совете тогда ещё министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский докладывал о ходе работы над запуском предприятия. В августе того же года проект «Аквасиба» был затронут в связи с введением в Иркутской области Госплана.

● Общественность забила тревогу сразу, как узнала, что завод в Култуке включат в реестр региональных инвестиционных проектов. Об этом стало известно 9 марта 2017 года, в апреле появилась информация о петиции против предприятия.

● Всё изменилось после того как на арене появилась организация «Экозащита 365», представители которой заявили, что на руках есть доказательства, что строительство завода в Култуке незаконно и может нанести серьёзный вред экосистеме озера. Дальше события начали развиваться стремительно и получили федеральную огласку. После этого местные власти изменили своё отношение к проекту.

● В начале февраля природоохранная прокуратура выявила нарушения на заводе. Потом 4 марта председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил запрос в Генпрокуратуру по поводу завода, а 7 марта правительство Иркутской области заявило, что «прокуратура будет обращаться в суд для приостановления строительства завода».

● Федеральные СМИ 12 марта сообщали о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядится проверить на соответствие самым высоким экологическим стандартам проект по строительству завода на озере Байкал. Вслед за ним Сергей Левченко попросил Минприроды РФ проверить заключение госэкоэкспертизы по предприятию.

● 15 марта стало известно о приостановлении строительства завода по решению суда до устранения всех нарушений.

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