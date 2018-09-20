Шахматная доска иркутского парламента

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области второго созыва, избран на пост члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Главой областного парламента третьего созыва стал Сергей Сокол, представитель «Единой России». В 2008–2009 годах он работал первым заместителем губернатора Иркутской области Игоря Есиповского. После его гибели несколько месяцев исполнял обязанности губернатора, затем занимал руководящие посты в правительстве Красноярского края. С 2015 года являлся председателем совета директоров АО «ОПК «Оборонпром».

Напомним, что первая сессия Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва состоялась 19 сентября. Участие в заседании приняли все 45 депутатов. Во время заседания депутаты выбрали председателя ЗС, его заместителей и глав профильных комитетов и комиссий.

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