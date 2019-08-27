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Сервис, позволяющий открыть расчетный счет вне офиса, появился у Сбербанка
По инф. Телеинформа   
27 Августа 2019 г.
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В рамках расширения услуг для клиентов малого– и микробизнеса Сбербанк запускает новый сервис – выезд менеджера для открытия расчетного счета.

Данный сервис уже доступен в 61 городе России от Новороссийска до Хабаровска, в ближайшее время также будет доступен в 75 городах, сообщает пресс-служба банка. Чтобы воспользоваться услугой, клиент может сам зарезервировать счет на сайте и выбрать сервис выездного менеджера Сбербанка или оставить заявку, после чего с ним свяжется сотрудник банка и поможет зарезервировать счет. В результате счет уже работает на приходные безналичные операции и реквизиты счета можно направлять контрагентам.

Выездной менеджер по телефону обсуждает с клиентом список документов, который потребуется для операции, а также дату, время и место встречи. Он же на месте и поможет предпринимателю открыть счет.

– Новый сервис делает процесс открытия расчетного счета в Сбербанке доступнее и удобнее для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Сервис экономит самое ценное – время наших клиентов, – говорит управляющий директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

По инф. Телеинформа

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