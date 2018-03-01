Сергей Тен встретился с аграриями «Белореченского»

Необходимо привлечь государственное финансирование при автоматизации процессов в сельском хозяйстве – такое предложение высказали работники СХАО «Белореченский» на встрече с депутатом Государственной думы РФ Сергеем Теном.

Как сообщает пресс-служба парламентария, одним из ключевых вопросов в ходе диалога с аграриями стало обсуждение проблем развития сельского хозяйства в связи с необходимостью автоматизации и информатизации обязательного оформления ветеринарно-сопроводительных документов (ВСД) в электронном виде, предусмотренного федеральным законом № 431 от 28 декабря 2017 года. Руководители «Белореченского» отметили, что не все подразделения предприятия в отдаленных территориях имеют устойчивый доступ к интернету, а на отдельных территориях и вовсе не имеют. При этом все затраты по исполнению федерального закона полностью ложатся на плечи собственников. Это создает дополнительную финансовую нагрузку. Аграрии попросили Сергея Тена выступить от их лица с инициативой государственного финансирования данного нововведения.

Отмечается, что ранее аграрии обращались к депутату по поводу продления сроков перехода на электронный документооборот по ВСД, в результате поправок в закон сроки перенесены на полгода: теперь перейти на новую систему необходимо не к 1 января, а к 1 июля.

Также в ходе диалога работники «Белореченского» отметили, что долгие новогодние праздники – большая проблема для производителей скоропортящихся продуктов: из-за резко падающего спроса на продукцию в начале января производители несут серьезные убытки. Количество праздничных дней необходимо снижать, убеждены аграрии.

В завершение встречи работники «Белореченского» уточнили, как на данный момент движется дело со строительством обхода Усолья-Сибирского, какие у проекта перспективы. Вопрос важный для сельхозпроизводителей: строительство обхода позволит снизить сроки доставки продукции.

– Строительство обходов городов – одна из приоритетных задач министерства транспорта РФ. На данный момент в Иркутской области таких населенных пунктов два: Тулун и Усолье-Сибирское. Все мы знаем, какая на этих участках высокая интенсивность движения, особенно в часы пик. Сегодня по обоим объектам подготовлены проекты, получены положительные заключения государственной экспертизы – ждем федерального финансирования. Точные даты начала строительства объекта пока назвать сложно, ориентируемся на 2019 год, – резюмировал Сергей Тен.

В ходе рабочей поездки парламентарий принял участие в заседании районной думы, Совете глав муниципальных образований Усольского района, посетил территориальные избирательные комиссии, встретился с личным составом гарнизона «Белая» и жителями поселка Среднего, принял участие в заседании местного политсовета партии «Единая Россия» Усольского района.

По инф. Телеинформа

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