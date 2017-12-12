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Сергей Тен: в Приангарье очень активно идет ремонт детсадов и школ
По инф. Телеинформа   
12 Декабря 2017 г.
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Ни при одном из восьми губернаторов в Иркутской области до этого не было такого объема ремонта школ и детских садов. Об этом 11 декабря заявил депутат Государственной Думы от региона Сергей Тен.

– По сравнению с соседями – Забайкальским краем и Бурятией – мы в плане детских садов вообще отлично живем, – отметил он. – Но можно работать и эффективнее.

Парламентарий подчеркнул, что недостаточно просто построить много детских садов. Нужно продумать, как грамотно разместить их территориально, чтобы родителям не приходилось возить детей через весь город.

– Мы работаем над этим совместно с муниципальными властями, – отметил Сергей Тен.

По инф. Телеинформа

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