Сергей Тен: в Приангарье очень активно идет ремонт детсадов и школ

Ни при одном из восьми губернаторов в Иркутской области до этого не было такого объема ремонта школ и детских садов. Об этом 11 декабря заявил депутат Государственной Думы от региона Сергей Тен.
– По сравнению с соседями – Забайкальским краем и Бурятией – мы в плане детских садов вообще отлично живем, – отметил он. – Но можно работать и эффективнее.
Парламентарий подчеркнул, что недостаточно просто построить много детских садов. Нужно продумать, как грамотно разместить их территориально, чтобы родителям не приходилось возить детей через весь город.
– Мы работаем над этим совместно с муниципальными властями, – отметил Сергей Тен.
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