Сергей Тен: У "Единой России" немало результативных проектов

В подведении итогов работы фракции «Единая Россия» в Государственной Думе 20 декабря принял участие Сергей Тен, депутат от Шелеховского одномандатного избирательного округа №95, сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».

– Сейчас правительство, фракция «Единой России» в парламенте работают над реализацией послания президента Федеральному собранию. Нужно держать на особом контроле предложения, которые выдвинуты президентом – обустройство дворов, парков, домов культуры, театров. У партии есть немало проектов, которые прошли на хорошем организационном уровне и дали реальный результат. К примеру, проект «Новые дороги городов России» детально отработал и принцип создания на базе региональных, местных и первичных отделений партии общественной комиссии с привлечением представителей общественных организаций, инициативных граждан, представителей СМИ, и контроль качества проведенных работ. В свое время, подпроект «Дорога к дому» в Иркутске дал неплохой результат: город получил на ремонт внутриквартальных проездов, обустройство новых наземных и подземных переходов более миллиарда рублей. Уверен, многие наши наработки могут стать основой новых проектов Партии по благоустройству придомовых территорий и созданию парков и скверов в малых городах, – отметил Сергей Тен.

В ходе встречи депутата задал вопрос министру транспорта Максиму Соколову по поводу плачевного состояния инфраструктуры речного водного транспорта.

– В этом году министерство уделит повышенное внимание речному транспорту, как эффективному виду грузоперевозок. До последнего момента у регионов не было достаточного финансирования, чтобы содержать причальные и портовые гидротехнические сооружения. Мы знаем, что стратегическим звеном транспортной системы, обеспечивающей жизнедеятельность севера Иркутской области и Якутии, является Осетровский речной порт – единственный в бассейне Лены, к которому подходит железная дорога. Поэтому необходимо обеспечить выполнение мероприятий по оптимизации работы Осетровско-Ленского транспортного узла. Увеличение финансирования на внутренние водные пути в 2017 году на 30% позволит снять часть инфраструктурных проблем Иркутской области, – отметил Сергей Тен.

Напоминаем, премьер-министр РФ, председатель партии Дмитрий Медведев принял участие в итоговом выездном заседании думской фракции «Единая Россия». Он сообщил, что съезд партии пройдет 21-22 января и пригласил всех депутатов фракции «Единая Россия» принять в нем активное участие.

По инф. Телеинформа

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