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Сергей Тен стал председателем рабочей группы "Байкал" в Госдуме
По инф. Телеинформа   
14 Июня 2017 г.
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Совет Государственной Думы 13 июня утвердил решение об образовании межфракционной рабочей группы «Байкал». Председателем депутатского объединения стал Сергей Тен, представляющий в парламенте Иркутскую область, сообщает пресс-служба группы.

Межфракционная рабочая группа «Байкал» (МРГ «Байкал») работала в шестом созыве Государственной думы РФ с 2012 года, объединяя депутатов от Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии. Решение о воссоздании МРГ «Байкал» в седьмом созыве было принято 21 апреля 2017 года в ходе организационного собрания с участием депутатов от трех субъектов, входящих в Байкальский регион. Позже положение о межфракционной рабочей группе было одобрено Комитетом Госдумы по регламенту.

В объединение вошли 15 парламентариев от всех фракций, представленных в Государственной Думе РФ. Основная цель воссоздаваемой в обновленном составе МДРГ «Байкал» остается прежней – совершенствование законодательства, касающегося социально-экономического развития Байкальского региона, охраны озера Байкал, улучшения качества жизни жителей Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии, обеспечения роста инвестиций и бюджетного финансирования.

По инф. Телеинформа

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