Сергей Тен считает, что новый закон позволит навести порядок в распределении доходов от штрафов на БПТ

Накануне Государственной Думой РФ в третьем чтении принят законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». Его цель – совершенствование администрирования доходов бюджетов всех уровней от штрафов, неустоек, пеней, а также средств, поступающих в целях возмещения вреда окружающей среде.

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Депутат от Иркутской области, председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен поддерживал законопроект на всех стадиях, сообщает пресс-служба парламентария.

Новые положения предусматривают перераспределение в пользу федерального бюджета доходов от штрафов, налагаемых на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также средств, уплачиваемых в целях возмещения причиненного на таких территориях вреда окружающей среде. Он призван изменить сложившуюся ситуацию, в том числе, на Байкальской природной территории.

– Изменения в статью 46 Бюджетного кодекса вызваны неоднозначным толкованием положений данной статьи и сложностью в ее практическом применении. В действующей редакции содержатся понятия, которые нормативно не определены (например, «законодательство о государственной власти Российской Федерации», «миграционное законодательство Российской Федерации» и др.). Это приводит к тому, что штрафы за одни и те же правонарушения поступают в разные бюджеты, – говорит депутат.

По его словам, измененные нормы позволят точно определить, куда должны поступать штрафы, установленные федеральными и региональными законами. Фактически они устанавливают единый принцип: средства должны поступать в бюджет, обеспечивающий деятельность того органа, должностные лица которого пресекли правонарушение. Считаю такое распределение справедливым.

– При этом выпадающие доходы региональных и местных бюджетов будут компенсированы перераспределением доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду, акцизов, зачислением штрафов, налагаемых мировыми судьями и выявленных должностными лицами органов муниципального контроля, – подчеркивает Сергей Тен.

Исключениями из этого принципа станут административные штрафы, назначенные за нарушение ПДД и правил эксплуатации транспортных средств, нарушения самого бюджетного законодательства, а также несколько иных случаев.

– Авторы законопроекта учли еще один важный момент: штрафы за нарушение правил движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, налагаемые в соответствии со статьей 12.21.1 КоАП, будут поступать в бюджеты субъектов Российской Федерации. По действующему закону они, в зависимости от пункта данной статьи, поступают в федеральный, региональный либо местный бюджет, что добавляет неразберихи. Законопроект решает эту коллизию, – резюмирует парламентарий.