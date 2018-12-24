Сергей Тен рассказал, что работает над дополнительным финансированием на реконструкцию путепровода на Джамбула

Депутат Госдумы РФ Сергей Тен 24 декабря принял участие в заседание Совета Законодательного собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований. В своем вступительном слове он кратко проинформировал собравшихся об итогах работы МРГ «Байкал» в Государственной думе, рассказал о последних инициативах в отношении моногородов байкальского региона. Как депутат парламента, который курирует тему транспорта и дорожного строительства, он остановился на вопросах финансирования инфраструктурных проектов.
Федеральный парламентарий напомнил, что в части автомобильных дорог в федеральном бюджете Иркутская область представлена тремя объектами общей стоимостью более 25 млрд рублей, в том числе обходом Усолья-Сибирского. Завершение работ по нему планируется в 2024 году. С 2019 года стартует национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который стал продолжением приоритетного проекта с похожим названием «Безопасные и качественные дороги», со сроками реализации до 2025 года (2019-2024).
– Национальный проект масштабнее и шире, чем то, что мы делали два минувших года. Фактически состоит из четырех проектов: «агломерация», «дорожная сеть», «повышение безопасности дорожного движения», «объекты министерства обороны». Мероприятиями национального проекта будут охвачены все субъекты Российской Федерации, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, – отметил Сергей Тен.
Он сообщил, что бюджет проекта оценивается в 1,5 трлн рублей, из которых 1,3 трлн будут направлены в субъекты Российской Федерации. Благодаря расширению проекта в Иркутской области средства дополнительно выделены на Братск и Усолье-Сибирское. На агломерации и крупные города Иркутская область будет получать из федерального бюджета 1,5 млрд рублей (745,8 млн рублей из федерального бюджета) и на приведение региональной сети в рамках ближайших трех лет: на 2019 год запланировано 1,3 млрд, 2020 год – 1,7 млрд, 2021 год – 4,5 млрд рублей.
Парламентарий также проинформировал собравшихся, что совместно с администрацией Иркутска плотно работает над дополнительным финансированием из федерального бюджета на реконструкцию путепровода на ул. Джамбула. Ориентировочно реконструкция по объекту должна начаться в 2020 году.
В заключение Сергей Тен отметил, что 10 марта 2017 года Госдумой был принят закон о парламентском контроле. Теперь парламентский контроль будет осуществляться на начальной стадии формирования бюджета. Депутаты могут формировать свое мнение на начальном этапе создания проекта бюджета и доносить его до правительства.
– Это правильно, когда у депутатов есть свое мнение относительно решения той или иной проблемы, – считает Сергей Тен. – Другое дело, что есть механизмы, позволяющие приходить к взвешенным решениями, не вынося рабочие моменты в публичную плоскость. Вот над этим стоит поработать. Вы знаете, я абсолютно уверен, что сегодня Законодательное собрание Иркутской области не вступает ни с кем в конфронтацию, а лишь исполняет свои функции – парламентского контроля и конструктивного диалога с исполнительной властью. Иначе как соблюдать баланс? Соглашаться со всеми решениями? Тогда это негативно скажется не только на сбалансированности ветвей власти, но и на степени защищенности прав и свобод человека и гражданина, прописанных в Конституции. Давайте не забывать, наш избиратель делегирует депутатам полномочия, чтобы законодатели представляли его интересы и защищали его права.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Некоторые пенсионеры являются индивидуальными предпринимателями или видят себя таковыми в будущем. И как любое дело, индивидуальное предпринимательство требует много разных знаний, и по страховым взносам в 20...
Стать акционером мирового гиганта металлургии компании Норникель возможно, воспользовавшись любой проверенной площадкой интернет-торговли. Акции GMKN высоко котируются на рынке ценных бумаг и являются предпоч...
Преклонный возраст – не повод отказываться от привычного образа жизни. Крупные покупки, путешествия, качественное медицинское обслуживание – найти деньги на эти цели можно в срочном порядке. Многочисленные фи...
С 2019 года в России начнется переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет состави...
В последнее время участились случаи распространения информации, что работающие пенсионеры, которые не уволятся до 2019 года, якобы, потеряют право на выплату пенсии. В Пенсионном фонде РФ (ПФР) "Российской га...
Старшее поколение, жившее в СССР, безоговорочно доверяло средствам массовой информации, и на это были причины. Все СМИ были государственными, поэтому информация тщательно проверялась, отсеивалась. За достовер...
Позиционируя себя, как социальное государство, заботящееся о своих гражданах, РФ разработала различные меры поддержки (которые не всегда работают в виду нерасторопности бюрократии – но, по крайней мере, борот...
"Российская газета" публикует очень важный закон. Он касается граждан предпенсионного возраста. С 1 января 2019 года женщины 55 лет и мужчины 60 лет получат льготы по имущественным налогам. Раньше на них имел...
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять закон о продлении до 2021 года включительно приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сберб...
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. Утвержденные в соответствии с законом изме...
Депутат Госдумы РФ Сергей Тен 24 декабря принял участие в заседание Совета Законодательного собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований. В своем вступительном слове он кратко проинформировал собравшихся об итогах работы МРГ «Байкал» в Государственной думе, рассказал о последних инициативах в отношении моногородов байкальского региона. Как депутат парламента, который курирует тему транспорта и дорожного строительства, он остановился на вопросах финансирования инфраструктурных проектов.
На горячую линию Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области часто поступают вопросы о сроках зачисления пенсии. Пенсионеры, получающие выплаты через доставочные организации, как правило, точно знают дату, когда доставщик или почтальон принесёт пенсию. А вот пенсионеры, которым деньги зачисляются на банковскую карту, часто интересуются, почему иногда разница составляет 2–3 дня. Перенос сроков происходит лишь по одной причине: пенсия выплачивается раньше, если дата выплаты приходится на праздничный или выходной день. А в следующем месяце пенсия зачисляется как обычно, по графику. Из-за этого у многих пенсионеров создаётся ощущение, что в текущем месяце ему задержали выплату.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.