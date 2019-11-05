Сергей Тен: путепровод по улице Джамбула в Иркутске будет реконструирован

В Иркутске найден подрядчик для реконструкции путепровода по улице Джамбула. Контракт на сумму 1 миллиард 514 миллионов рублей уже подписан с опытным подрядчиком. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Реконструкция путепровода пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Финансирование работ на 80% осуществляется за счет федеральных средств и находятся под пристальным контролем со стороны правительства Российской Федерации. Об этом сообщил региональный координатор партийного проекта ЕР «Безопасные дороги», депутат Госдумы Сергей Тен.

– Путепровод на улице Джамбула, который был построен еще в середине прошлого века, уже длительное время находится в предаварийном состоянии и имеет ограничения по нагрузкам. Ежедневно по нему проезжают десятки тысяч автомобилей. Если его признают аварийным, то закрытие этой транспортной артерии, которая соединяет Ленинский район с центром, парализует транспортное движение в городе. Вопрос реконструкции назрел давно. Совместная работа с министерством транспорта Российской Федерации, федеральным дорожным агентством, правительством области в лице министерства строительства и дорожного хозяйства и администрации города позволяет решать вопросы развития транспортной сферы Иркутской области. Найти подрядчика, который имеет опыт строительства крупных мостовых сооружений сегодня для заказчиков очень непросто. Сейчас он найден, – сказал Сергей Тен.

По словам депутата, выполнение контракта предусмотрено до июня 2023 года. Реконструкция будет проходить поэтапно для удобства автомобилистов.

По инф. Телеинформа

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