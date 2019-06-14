Сергей Тен предлагает регламентировать размещение камер фото- и видеофиксации на дороге

Стационарные камеры фото- и видеофиксации могут включить в перечень технических средств организации дорожного движения, к которым уже относятся, в частности, светофоры, знаки и разметка. Соответствующий проект закона подготовили депутаты Государственной думы Сергей Тен (от Иркутской области) и Владимир Афонский (от Тульской области).

Документ внесен на рассмотрение Координационного совета по законотворческой деятельности фракции «Единая Россия» в федеральном парламенте и разослан всем компетентным ведомствам. После завершения процедуры обсуждения он будет направлен в Государственную думу.

– Главная цель законопроекта – регламентировать размещение камер на дороге, чтобы не допустить излишние поборы с водителей. Сейчас требования прописаны в ГОСТах, которые не включены в перечень обязательных. Наибольшие претензии к передвижным камерам, которые региональные структуры, ставят не на опасных участках с целью снижения числа аварий, а в бессистемном порядке, – отметил Сергей Тен.

По словам депутата, это подтвердил и опрос среди водителей, который партпроект «Безопасные дороги» провел в марте 2019 года в 45 субъектах РФ. Автолюбители во всех регионах однозначно высказались за то, что за работой передвижных систем фото- и видеофиксации необходим государственный контроль.

– Мы предлагаем установить порядок согласования мест установки любых средств фото- и видеофиксации. Также законом предусмотрено приравнять камеры к техническим средствам организации дорожного движения, то есть к знакам, разметке, ограждению, размещение которых на дороге строго регламентировано. Самая лучшая камера – та, что не фиксирует нарушения, а их предупреждает – резюмировал Сергей Тен.

По инф. Телеинформа

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