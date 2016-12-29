Сергей Тен предлагает направлять 100% средств от акцизов с топлива на развитие дорог в регионах

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен предлагает направлять 100% средств от акцизов с топлива на развитие региональных и муниципальных автомобильных дорог. Парламентарий убежден: это позволит решить проблему недофинансирования строительства и ремонта дорог в субъектах РФ.

«В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» регионам в 2017 году будет выделено девять миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог. Несмотря на то, что стоимость материалов и работ в разных регионах России отличается, в среднем, на эти средства можно обновить 1 тысячу 100 километров автодорог или сделать капитальный ремонт 330 километров, это также порядка 7,7 миллионов квадратных метров отремонтированного покрытия. Задача проекта – привести к 2018 году 50% дорог в 33 городских агломерациях России в нормативное состояние. В 2025 году уровень нормативного состояния дорог должен составлять не менее 85%.

В то же время, проблема недофинансирования региональных и муниципальных автомобильных дорог, остается. В связи со сложившейся экономической ситуацией, в 2016 году 12% акцизов ушло напрямую в федеральный бюджет, а не в региональные дорожные фонды. В 2017 году этот процент составит уже 38%, а в 2019 увеличится до 46%. Соответственно регионы недополучат почти половину средств, на которые рассчитывали. Безусловно часть денег вернётся в виде федеральных проектов и других межбюджетных трансфертов, однако их будет значительно меньше, чем могло поступить от акцизов. На мой взгляд, необходимо, чтобы средства от акцизов с автомобильного топлива опять стали на 100% источником дорожных фондов», – отметил Сергей Тен.

По сообщению пресс-службы Сергея Тена.

По инф. Телеинформа

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