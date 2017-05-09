Сергей Тен поздравил ветеранов и тружеников тыла с 9 Мая

Депутат Госдумы Сергей Тен поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и узников фашистских концлагерей с Днем Победы, сообщает пресс-служба парламентария.

Сегодня в Иркутской области осталось в живых немногим более тысячи ветеранов Великой Отечественной войны... С нами остается Память. Пока мы помним, наши родные – живы. Это подтверждает «Бессмертный полк», в котором мы вместе, в одном строю: живые и павшие. Сохранить память и гордость нашей великой истории незапятнанной – наш долг и святая обязанность.

Историю о моем деде – пограничнике, прошедшем всю войну, Борисе Григорьевиче Жаринове, будут хранить мои сыновья – Тимур и Макар, дочь Таисия. Вот так наши дети, выросшие на реальных жизненных историях фронтового поколения, сделают нашу нацию сильной, свободной и миролюбивой.

Низкий поклон вам, дорогие фронтовики, ветераны, труженики тыла, за труд, отвагу, верность и любовь к нашей Родине. За сохраненный мир, за возможность нашим детям и внукам жить в согласии. Вечная благодарность, пожелания здоровья, благополучия и тепла. Вы заслужили их – и всем своим подвигом, и всей своей жизнью. С праздником!

Депутат ГД РФ Сергей Тен

По инф. Телеинформа

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