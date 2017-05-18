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Сергей Тен поздравил участников фестиваля корейской культуры
По инф. Телеинформа   
18 Мая 2017 г.
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Депутат Государственной думы от Иркутской области Сергей Тен поздравил участников фестиваля корейской культуры в областном центре Приангарья со 153-ей годовщиной добровольного переселения корейцев в Россию. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Уважаемый генеральный консул республики Корея в Иркутске г-н Ом Ки-Ён! Дорогие друзья!

От всего сердца приветствую участников фестиваля корейской культуры и благодарю всех за открытое и доброжелательное отношение, добрососедское и партнерское взаимодействие двух стран.

В этом году исполняется 153 года добровольного переселения корейцев в Россию. Это, без сомнения, значимая дата и для каждой корейской семьи, что связала свою жизнь с Россией, и для двух государств, история взаимоотношений которых переживала в этот период взлеты и падения.

Сегодня многие вопросы, которые еще недавно были лишь темами переговорных процессов, обрели реальные контуры. Это подписание Соглашения о взаимной отмене визовых требований, о создании культурных центров, и сегодня такой центр – «Korea Corner» – открывается в Иркутске.

Экономическое сотрудничество развивается в рамках АТЭС, АСЕАН, форума «Азия – Европа» (АСЕМ), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, форума «Диалог по сотрудничеству в Азии», Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии – АРАССВА.

Отдельный разговор – это взаимовыгодные партнерские проекты в рамках Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. На протяжении ряда лет республика Корея входит в пятерку ведущих торговых партнеров Иркутской области. Мы активно расширяем научно-техническое и гуманитарное взаимодействие. Сегодняшний форум – лучшее тому доказательство.

Желаю всем участникам в полной мере ощутить себя частью целого – мира, в котором правят доверие, взаимопонимание, единое культурное пространство. С праздником, друзья!

Депутат ГД РФ Сергей Тен

По инф. Телеинформа

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