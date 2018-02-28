Сергей Тен оценил ход подготовки к президентским выборам в Усольском районе

В ходе рабочей поездки в Усольский район депутат Государственной думы РФ Сергей Тен оценил ход подготовки муниципалитетов к предстоящим выборам президента Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба парламентария, он посетил Усольскую районную территориальную избирательную комиссию, расположенную в новом здании администрации Усольского района. Там Сергей Тен пообщался с председателем и сотрудниками ТИКа, осмотрел помещение, где установлены системы ГАС-выборы (к нему предъявляются особые требования безопасности), принял участие в репетиции действий на случай отключения электроэнергии в день голосования.

– До главных выборов страны осталось меньше месяца. При подготовке ко дню голосования к избирательным комиссиям предъявляются повышенные требования, – отметил депутат. – В этом году в ТИКах будут использоваться зарекомендовавшие себя ранее КОИБы и видеокамеры. Важно, чтобы технические средства, призванные помочь нам сделать избирательный процесс максимально прозрачным, работали без сбоев. Судя по увиденному, следует отметить высокий уровень готовности Усольской районной ТИК.

Также Сергей Тен пообщался на тему выборов с депутатами района, главами муниципалитетов. Он уточнил, как организовано информирование людей, каким образом будут голосовать маломобильные группы населения и люди, живущие в садоводствах, и так далее. В целом, по мнению парламентария, к подготовке к выборам Усольский район подходит со всей ответственностью.

Кроме того, в ходе поездки Сергей Тен встретился с личным составом гарнизона «Белая» и жителями поселка Средний, работниками СХАО «Белореченский» принял участие в заседании местного политсовета партии «Единая Россия» Усольского района.

По инф. Телеинформа

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