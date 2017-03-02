Сергей Тен – об интеллектуальных транспортных системах

Депутат Госдумы Сергей Тен выступил на научно-практической конференции Росавтодора по итогам 2016 года, задачам и перспективам на 2017-2018 годы с предложением о федеральном софинансировании интеллектуальных транспортных систем в регионах.
- Хорошим примером работы с регионами Росавтодора и РАДОРа считаю семинары по проектам государственно-частного партнерства при строительстве региональных дорог с федеральным финансированием. Сегодня подобный опыт востребован в отношении проектов развития интеллектуальных транспортных систем при фиксации нарушений движения тяжеловесных транспортных средств. Уверен, что при выделении федерального софинансирования на данные проекты, эффект от их реализации мы сможем ощутить гораздо быстрее, – цитирует пресс-служба Сергея Тена его слова.
Также депутат заявил, что автоматические системы нарушений ПДД получат широкое распространение только после того, как результат от их появления будет очевиден региональным властям.
– В этой связи необходимо быстрее принимать изменения в законодательство, в части включения штрафов за нарушения правил дорожного движения как источников формирования дорожных фондов, – сказал Сергей Тен.
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