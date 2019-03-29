Сергей Тен настаивает на перезагрузке законодательного регулирования по Байкалу

Депутат Государственной думы РФ, председатель МРГ «Байкал» Сергей Тен на площадке бизнес-форума «Время отдыхать на Байкале» в Иркутске обозначил проблемы и перспективы законодательного регулирования экономической деятельности в центральной экологической зоне байкальской природной территории.

К центральной экологический зоне БПТ – зоне максимальных ограничений хозяйственной деятельности – относится 90 тысяч квадратных километров. Как сообщает пресс-служба Сергея Тена, в Иркутской области в ее границах проживают около 56 тысяч человек в 78 населенных пунктах и около 73 тысяч – в 81 населенном пункте Бурятии.

Парламентарий подчеркнул, что законодательному регулированию по Байкалу нужна масштабная перезагрузка. Этот процесс уже начался, считает Сергей Тен. Вопрос охраны озера, безусловно, остается первостепенным. При этом действующие нормы слишком жесткие, они не отвечают потребностям ни местных жителей, ни тех, кто приезжает на Байкал.

– Главным законом, устанавливающим основы регулирования отношений на БПТ – природоохранных, социальных, производственных, а также в сфере оказания услуг и других – с 1999 года остается федеральный закон «Об охране озера Байкал». В дополнение к нему принято более 10 специальных постановлений Правительства, регулирующих ведение хозяйственной деятельности на БПТ. Осуществляется регулирование и на ведомственном уровне, а также на уровне субъектов федерации.

Наиболее острая проблема, над которой плотно работаем с Минприроды России – смягчение установленного в ст. 6 запрета на строительство абсолютно всех новых хозяйственных объектов и реконструкцию действующих объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) их проектно-сметной документации. Это работа комплексная, она также предусматривает внесение изменений в ФЗ от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Градостроительный кодекс, – подчеркнул Сергей Тен в своем выступлении.

Депутат отметил, что рассмотрение нового законопроекта, составленного с учетом замечаний Минэкономразвития России, Минюста России и МРГ «Байкал», планируется в середине апреля. В случае его принятия из объектов ГЭЭ федерального уровня будут исключены объекты социального назначения в буферной экологической зоне и зоне атмосферного влияния за пределами особо охраняемой природной территории.

Что касается вопроса регулирования перечня видов деятельности, установленного постановлением правительства от 30 августа 2001 года №643, парламентарий подчеркнул, что сегодня по нему также ведется масштабная работа.

– Вопрос, который очень волнует предпринимателей и жителей на Байкале. Прокуратура в целом ряде случаев запрещает стройку, руководствуясь данным перечнем. Мы работаем с Минприроды по его изменению. При этом если от Бурятии уточнения перечня и предложения в Минприроды уже получили, от Иркутской области их до сих пор нет. Необходимо эффективнее налаживать межведомственное взаимодействие. Время для бизнеса – один из основных ресурсов, – добавил Сергей Тен.

В ходе выступления парламентарий коснулся вопросов, касающихся строительства очистных сооружений на Байкале, очистки свалок вдоль побережья озера, регулирования рекреационной нагрузки на заповедные территории, развития имеющихся особых экономические зон, введения курортного сбора, электронных виз и других актуальных тем.

– В начале марта Байкал занял вторую позицию в списке лучших туристических мест России. Сегодня наше священное озеро является одним из драйверов развития внутреннего и въездного туризма государства. Необходимо концентрировать усилия на этом направлении. В связи с этим предлагаю каждому подумать о том, какие инициативы в федеральном законодательстве могут послужить развитию туризма на Байкале. Мы с коллегами по МРГ «Байкал» готовы их рассматривать и продвигать, – резюмировал Сергей Тен.

По инф. Телеинформа

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ