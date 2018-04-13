Сергей Тен: на покупку жилья для сирот тратится в 10 раз меньше денег, чем нужно

Депутат Госдумы Сергей Тен прокомментировал законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Документ рассматривался в первом чтении 12 апреля на очередном пленарном заседании Государственной Думы.

– Вопрос с обеспечением детей-сирот стоит по-прежнему остро как в Иркутской области, так и во многих других субъектах, – подчеркнул депутат. – Ежегодно на эти цели регионы совокупно тратят 20 миллиардов рублей. Из федерального бюджета выделяется порядка 6-7 миллиардов рублей. В то же время, по подсчетам Минобра, на решение проблемы требуется порядка 200 миллиардов рублей.

По словам парламентария, до момента выделения жилплощади сироты арендуют жилье по договору найма специализированного жилого помещения. При этом отсутствие установленных законодательством правовых средств приватизации таких жилых помещений существенно затрудняет возможность улучшения жилищных условий, ограничивает право сирот на свободу передвижения, накладывает целый ряд других ограничений.

– Проектом закона не прописано сокращение срока действия договора – сейчас эта цифра составляет пять лет. При этом, как правило, сироты получают образование, устраиваются на постоянное место работы, заводят семью – другими словами, полностью социализируются – задолго до его окончания. Таким образом, установленный срок является избыточным. Предлагаю сократить его с пяти до трех лет – подобные предложения ранее поступали от отдельных субъектов Федерации, – подчеркнул Сергей Тен.

Соответствующее письмо депутат направит в адрес заместителя министра образования и науки Павла Зеньковича.

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