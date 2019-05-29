Сергей Тен: между Россией и Кореей установлено достаточно тесное сотрудничество в транспортной области

Член Комитета по транспорту и строительству ГД РФ Сергей Тен принял участие в первом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной Думы России и Национального собрания республики Корея.

Открывая заседание, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил начать экспертную проработку трехсторонних проектов России, республики Корея и КНДР, не дожидаясь отмены международных санкций в отношении Северной Кореи. Это, как сказал председатель ГД, прежде всего, интеграция корейских железных дорог с Транссибом и транзитные поставки трубопроводного газа и электроэнергии через КНДР в республику Корея. Он предложил подумать над этим в связи с тем, что межпарламентские формы взаимодействия более гибкие, они позволяют обсуждать любые темы.

В своем выступлении Сергей Тен подчеркнул, что между Россией и Кореей установлено достаточно тесное сотрудничество в транспортной области: регулярно проводятся заседания Российско-Корейского комитета по сотрудничеству в сфере транспорта. Очередное заедание комитета запланировано на второй квартал 2019 года в Москве. В августе прошлого года начало работу представительство «Корейл» в России. Подписан Меморандум о сотрудничестве между РЖД и Корпорацией «Корейские железные дороги». За этот период объем перевозок крупнотоннажных контейнеров увеличился на 41 процент. Растут пассажирские авиаперевозки. На Дальнем Востоке реализуются проекты развития и модернизации портов, включая морской порт Зарубино. В Арктике идет активная работа по развитию Северного морского пути, его портов. В то же время, между нашими странами до сих пор отсутствует соглашение о международном автомобильном сообщении. Проект данного соглашения направлен корейской стороне, однако ответ до настоящего времени не поступал. Необходимо ускорить его заключение, отметил парламентарий.

– Полагаю, что нам необходимо наращивать договорную базу двусторонних соглашений, а впоследствии и законодательства. У нас есть значительный потенциал развития двустороннего сотрудничества в сфере транспорта, инфраструктуры и других областях. Сейчас в рамках работы в комитете по транспорту и совместно с министерством транспорта Российской Федерации, федеральным дорожным агентством прорабатываем вопрос организации визита в республику Корея для обмена опытом в сфере применения современных технологий на транспорте, – отметил Сергей Тен.

По инф. Телеинформа

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