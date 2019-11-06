Сергей Тен: Иркутская область не должна ассоциироваться только с сырьевым придатком

Пятый съезд Сибирских землячеств России: «Сибирь – сила и совесть России» проходит в Санкт-Петербурге с 3-5 ноября 2019 года. Приурочен он к 15-летнему юбилею землячества «Ангара» с пропиской в культурной столице. Порядка 100 делегатов представляли Иркутскую область, Крым, Москву и Московскую область.

Депутат Государственной Думы, руководитель Межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен выступил перед делегатами съезда с докладом, посвященным проблемам высшей школы в Иркутской области. Тема вызвала значительный интерес, тем более, сегодня, когда регион в очередной раз пытается доказать свою состоятельность и право войти в перечень 15 научно-образовательных центров России, сообщает пресс-служба парламентария.

Однако все чаще звучат скептические замечания, что без политической воли и поддержки региональной власти идея обречена на фиаско. Не доведя до логического завершения один проект, научная общественность начинает сдавать позиции и обсуждать тему вхождения ИГУ в программу «5-100» – повышения конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

В своем выступлении Сергей Тен отметил, что преступно недооценивать роль высшего образования и высшей школы в социально-экономическом развитии Сибири.

– Фактически с первого года начала реформирования высшей школы, МРГ «Байкал» последовательно стремиться доказать, что Иркутская область не должна ассоциироваться только с сырьевым придатком, что у нас накоплен колоссальный научный и образовательный опыт. Что сегодня будущее за теми регионами, кто вкладывает свои ресурсы в развитие человеческого капитала, высокотехнологичных отраслей, бережно относиться к сохранению и развитию высшей школы, научного потенциала, – подчеркнул Сергей Тен.

Таким образом, по его словам, вырисовывается своеобразная «карта» правительственных приоритетов в области территориального развития страны, согласно которой идет поиск, формирование и развитие региональных точек экономического роста. Собственно, сам проект опорных вузов – это было послание региональным властям: вести работу по поддержке высшего образования на своей территории необходимо на постоянной, системной основе и лишь такую политику региональной власти, которая даёт молодежи ощущение перспективы, можно считать дальновидной.

– В Иркутской области миграционный прирост, к сожалению, стабильно находится в области отрицательных значений. И корни проблемы, я уверен, в том числе и в конкурентоспособности иркутских вузов. Ситуация с неполучением ИГУ – одним из старейших университетов Сибири – статуса опорного вуза показала, что высшее образование в области переживает не лучшие времена. Что потеряли: финансирование магистратуры и аспирантуры, научных госзаданий, наличие диссертационных советов, бюджетные места. Депутатский корпус постоянно инициировал проведение круглых и экспертных столов, выходил с предложением губернатору создать рабочую группу по высшей школе, настоятельно рекомендовали включить развитие высшей школы в стратегию развития региона. Но ничего существенного не произошло. Ни в стратегии, которая до сих пор не принята, ни в пятилетках, которые сегодня являются ноу-хау губернатора Сергея Левченко. Нет понимания, зачем Иркутской области развитие образования и высшей школы, науки в регионе. Нет у нас в области и министерства науки. В профильной государственной программе Иркутской области «Развитие образования» места для высшей школы практически не нашлось, посвящённой ей профильной подпрограммы нет, – отметил Сергей Тен.

Сегодня в Иркутской области ведут образовательную деятельность 25 вузов, где учатся более 70 тысяч человек. Если допускать сокращение бюджетных мест, то неудивительно, что выпускники школ, имеющие высокие баллы по ЕГЭ, поедут поступать туда, где эти места есть. Для остановки оттока умных ребят необходимо работать с квотами приёма, увеличением федерального финансирования, ориентироваться на наиболее востребованные для региона и федерации образовательные программы с большим количеством бюджетных мест. Низкий процент трудоустройства выпускников вузов Иркутской области свидетельствует о разрыве связи системы высшего образования с организациями и предприятиями региона. Поэтому структуру образовательной деятельности вузов нужно совершенствовать.

– Год назад в стенах Государственной Думы по моей инициативе провели выставку «Иркутский государственный университет: 100 лет высшему образованию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке». В рамках выставки с участием профильных комитетов, представителей ИГУ, ИРНИТУ, институтов СО РАН, заинтересованной общественности состоялся круглый стол. Мы поддержали создание в Иркутске научно-образовательного центра «Байкал» мирового уровня, а также приняли рекомендации правительству по финансированию проектов уровня мегасайенс, включая такие, как глубоководный нейтринный телескоп кубокилометрового масштаба Baikal-GVD и гамма-обсерватория TAIGA. На мой взгляд, для иркутской высшей школы и науки – принципиально войти в первую волну создания НОЦ, – говорит Сергей Тен. – Напомню, что в соответствии с майским указом президента и паспортом нацпроекта «Наука» в России должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики. В рамках моей работы как депутата от Иркутской области не могу не отметить сложившиеся конструктивные отношения с министерством науки и высшего образования России.

К примеру, благодаря совместной работе в 2018 году ИРНИТУ вошел в число победителей ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020». Буквально в октябре этого года по результатам конкурса была поддержана заявка ИГУ по новым мероприятиям в рамках профильной ФЦП, в том числе по поддержке и развитию уникальных научных установок. Это позволит своевременно ввести в строй пилотный комплекс гамма-обсерватории TAIGA в полном объёме.

– Рад в этой связи отметить, что ИГУ становится международным центром экспериментальных и теоретических исследований в области физики высоких энергий, гамма-астрономии сверхвысоких энергий. Во взаимодействии с ИРНИТУ, мною разработан и в сентябре 2019 года внесён в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в статью 103 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике». На него, в частности, получено положительное заключение министерства науки и высшего образования России. Принятие законопроекта послужит более качественному внедрению в производство результатов интеллектуальной деятельности, созданных научными сообществами, – говорит Сергей Тен.

Но, сегодня, чтобы достичь результата, отмечает парламентарий, необходимо работать в парадигме проектного офиса, защищать интересы региона в федеральном центре только совместно: объединив усилия науки, высшей школы, региональной и законодательной власти, промышленных корпораций, которые представлены в Иркутской области. Регион может предоставлять земельные участки, банки – льготные инвестиционные кредиты для предприятий. Необходимо создать единую карту промышленных отраслей региона. Образовательного и социального заказа.

– На развитие высшего образования необходимо направить организационные и финансовые ресурсы. Больше внимание этому вопросу следует уделить и в стратегии развития Иркутской области до 2030 года. Уверен, мягкая сила нашего иркутского землячества также должна быть включена в этот процесс, – отметил в завершении выступления Сергей Тен.

По инф. Телеинформа

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